El pasado primero de julio, los seguidores de Alejandro Estrada y Dominica Duque se llevaron una sorpresa tras el anuncio oficial de su separación. La pareja, que se conoció durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’ 2024, había compartido momentos románticos y entrañables tanto dentro como fuera del ‘reality’, lo que causó una gran simpatía por parte del público.

Sin embargo, a pesar de lo bien que parecía ir la relación, ambos decidieron ponerle fin de manera amistosa.

(Vea también: El papá de ‘Betty’ le hizo ver la fea a Carolina Sabino en ‘Masterchef’)

Fue el actor cucuteño Alejandro Estrada quien primero comunicó la noticia a través de sus redes sociales. En una publicación, expresó con madurez y respeto:

Lee También

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación”. El mensaje continuó con un tono sereno y conciliador:“No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”.

Alejandro también aprovechó para agradecer lo vivido junto a su excompañera sentimental y dejó claro que fue una etapa importante en su vida.

“Vivimos una relación real, bonita y llena de momentos inolvidables, que me dejan recuerdos y aprendizajes muy valiosos. Dominica es una mujer increíble: íntegra, apasionada por lo que hace y con un corazón enorme”, agregó.

Dominica Duque explicó por qué terminó con Alejandro Estrada

Por su parte,Dominica Duque, quien actualmente se desempeña como presentadora del ‘after show’ de ‘Masterchef Celebrity‘ 2025, titulado ‘Manos arriba’, habló del tema durante una entrevista en ‘Buen día, Colombia‘. Allí respondió con claridad y sin rodeos a las preguntas relacionadas con su ruptura con Estrada.

“Estoy tranquila. Ya hace un tiempo todo esto pasó. Fue una relación muy bonita y duró lo que tenía que durar”, señaló. Enfatizó que no hubo ningún escándalo detrás del final de su noviazgo y menos infidelidad: “Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es”.

Duque explicó que el amor entre ambos se transformó y que tomaron caminos distintos sin necesidad de un conflicto o una traición de por medio.

“Cuando el amor se acaba, se termina. No es necesario buscar culpables ni ver otras cosas. El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo”.

Con una sonrisa, aseguró que está soltera y enfocada en su trabajo, dejando claro que no está en búsqueda de una nueva relación por ahora.

“Estoy tranquila y soltera. ¿Con qué tiempo voy a tener pareja? No hay hojas de vida, ni estoy recibiendo”, dijo entre risas, dejando ver que su prioridad en este momento es su carrera.

El cierre de esta etapa sentimental no ha empañado la buena imagen que ambos se han ganado ante el público. Tanto Alejandro como Dominica han manejado la situación con madurez y respeto, mostrando que las relaciones también pueden terminar con cariño y gratitud, sin necesidad de escándalos.

Mientras ella continúa brillando como presentadora junto a Estiwar G en ‘Manos arriba‘, él se mantiene activo en sus proyectos personales, dejando la puerta abierta a nuevos caminos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.