La ‘influencer’ barranquillera Ornella Sierra, conocida por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, conmovió a sus seguidores al compartir, entre lágrimas, los duros momentos que ha vivido en el último año.

A través de sus historias en Instagram, la joven reveló con la voz entrecortada que ha atravesado un periodo de profundos cambios, críticas y decisiones difíciles que han dejado huella en su vida emocional. “Yo soy muy fuerte, ustedes no imaginan todo lo que me ha tocado pasar este año. Me tocó tragarme muchísimas cosas”, confesó visiblemente afectada.

Desde su salida del exitoso ‘reality’ en 2024, Ornella ha ganado notoriedad no solo por su autenticidad, sino también por su carisma frente a las cámaras, cualidades que le abrieron las puertas en el Canal RCN. En octubre de 2024 fue invitada por el canal a desempeñarse como ‘host’ digital y a liderar su propio proyecto: el ‘Pinky Show’, un espacio pensado para conectar con el público joven.

Durante su paso por RCN, que se extendió hasta marzo de 2025, la ‘influencer’ fue la encargada de compartir en redes los momentos más destacados del programa y mostrar lo que ocurría detrás de cámaras.

No obstante, este ciclo terminó de manera natural con el cierre de las grabaciones y una reorganización de la estrategia digital del canal, sin que existieran conflictos ni despidos. El canal decidió darle oportunidad a Karen Sevillano y Vicky Berrío en el ‘after show’, de ‘La casa de los famosos’.

Aun así, Sierra reconoció que enfrentó muchas presiones mientras combinaba este reto profesional con críticas en redes sociales, donde fue señalada de interferir en una relación sentimental. Este episodio causó una ola de comentarios negativos que, según confesó, también impactaron su estabilidad emocional.

En medio de ese panorama desafiante, Ornella tomó una decisión importante: mudarse nuevamente a Bogotá a un nuevo apartamento, más amplio y decorado a su gusto.

Este cambio, según contó, representa para ella un renacer. “Hoy estoy en un apartamento grande, decorado como yo quiero. Esto es cuatro veces más grande que el loft donde vivía hace un año. Eso para mí es un logro”, expresó.

Recordó que cuando se mudó por primera vez a la capital, lo hizo con muchas dudas. Dejó atrás su ciudad natal, Barranquilla, y también el confort del hogar de sus padres, quienes en su momento le sugirieron quedarse.

Sin embargo, ella optó por seguir su intuición: “Ellos me decían: ‘¿Con qué necesidad te vas? Si aquí lo tienes todo’. Pero yo quería irme, cumplir mis sueños. Y al final, me apoyaron en todo”, aseguró con gratitud.

La joven creadora de contenido también aprovechó el espacio para agradecer a sus seguidoras, muchas de las cuales la consideran un referente. “Muchas niñas me escriben y me dicen que soy su ejemplo, que quieren ser como yo.

Eso es lo más lindo de las redes sociales, poder inspirar a otras personas además de crear contenido”, señaló antes de emocionarse nuevamente.

El testimonio de Ornella Sierra refleja el lado más humano de una figura pública que, pese a la exposición y los comentarios malintencionados, ha logrado mantenerse firme en la búsqueda de sus metas.

Su historia es una muestra de resiliencia, esfuerzo y valentía, que sin duda conecta con muchas jóvenes que, como ella, están en la búsqueda de sus propios sueños en medio de las adversidades.

