En el pódcast +Íntimo, de Red+, Lina Tejeiro habló abiertamente sobre su vida sentimental y dejó claro que el romance no está entre sus prioridades. Contó que actualmente atraviesa una etapa en la que está completamente enfocada en trabajar y tener ingresos, por lo que ha dejado en pausa la idea de construir una relación.

Sin embargo, la actriz reveló que en diciembre salió con dos hombres que le llamaron la atención, ambos exitosos y atractivos, aunque muy distintos entre sí. Uno de ellos fue honesto desde el inicio y le dijo que no buscaba nada serio.

Aunque valoró su sinceridad, Lina decidió no seguir invirtiendo tiempo en algo que no tenía futuro. Aun así, aceptó compartir con él durante unos días, aprovechando las vacaciones, aunque la historia quedó ahí.

“Porque tal vez no estoy en esa etapa de mi vida, estoy concentrada en hacer billete, entonces no estoy muy enfocada en conectar. He salido con personas: en diciembre, salí con dos hombres guapísimos, salimos, los conocí, totalmente diferentes en su aspecto físico, pero guapos, los dos exitosos, pero uno de primera, me dijo yo no quiero nada serio, entonces yo dije bueno, entonces está bien, chao, porque yo ahorita no quiero perder tiempo”, dijo.