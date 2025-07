Ya arrancó la edición 10 años de ‘Masterchef Celebrity’, el programa que reúne a personalidades reconocidas en Colombia para que compitan por ver quién resulta siendo el mejor cocinero, un formato que gusta mucho porque se aleja de las polémicas y se enfoca en las preparaciones.

(Ver también: Cuál es la verdad tras la ausencia de la chef Adria Marina en ‘Masterchef Celebrity’ 2025)

Sin embargo, durante esta temporada hubo un cambio grande que a los seguidores les ha costado asimilar, pues no está la chef mexicana Adria Marina, quien decidió dar un paso al costado porque tenía que enfocarse en algunos proyectos personales.

No obstante, pese a que ya no está en el programa, los colombianos la siguen recordando con cariño, por lo que durante este fin de semana regresó a la capital para un evento publicitario y ella, igual de nostálgica que los televidentes, también recordó su paso por el programa con mucho cariño.

Lee También

View this post on Instagram

En el evento ‘Cocina con pasión, ama con sabor’ de la marca Faberware, de la cual la chef mexicana ahora es embajadora, Adria aseguró que no ha podido seguir mucho esta última temporada, pero le hizo un pedido muy especial al canal porque en su país hay mucha gente que le encantaría ver a las celebridades colombianas.

“Les puedo mentir, pero la verdad es que no la he visto porque a México llega retrasado. Este es un llamado para que RCN haga su canal en YouTube México, porque hay mucha gente interesada tanto mexicana como de Estados Unidos, y para que ya no lo hagan pirata pues tienen una oportunidad”, dijo Adria, en diálogo con Pulzo.