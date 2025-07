La repentina renuncia de la actriz Yesenia Valencia del ‘reality’ culinario ‘Masterchef Celebrity Colombia’ no solo sorprendió al público y a los otros participantes, sino que también avivó el debate sobre la necesidad de conservación del bienestar emocional y físico en situaciones de alta presión, como lo son las competencias televisivas.

Cuando Valencia dejó el programa durante su séptimo episodio, explicó a través de una entrevista que su salud emocional se estaba viendo comprometida y era necesario priorizar su autocuidado. De acuerdo a lo expresado por la actriz, el extenuante ambiente competitivo dentro del programa culinario le estaba pasando factura y no le permitiría continuar.

‘Masterchef Celebrity Colombia’, más que un ‘show’ de cocina, exige de sus participantes habilidades de camaradería y estrategia. Valencia reconoció abiertamente que estos aspectos, sumados a la presión de ser la mejor cocinera, creaban un estado de estrés constante para ella.

Su decisión de renunciar, lejos de ser vista como un rendirse, fue respaldada por figuras como la conductora Claudia Bahamón y algunos de los participantes como Rodrigo Candamil y Andrea Guzmán.

Sin embargo, su decisión causó divisiones entre el público, con algunas críticas señalando su salida como una falta de compromiso o capacidad. A raíz de su renuncia, Valencia compartió un mensaje con la frase “Aprendí que a veces es muy importante a ser renuncias [sic]” en sus redes sociales.

Yesenia Valencia, de ‘Masterchef’, contó cómo recibió críticas en redes sociales

En una entrevista con ‘Bravíssimo’, la actriz confesó que hubo muchas críticas en redes sociales, pero al final, su paz interior fue la que primó en su vida:

“Cuando tu nombre es tendencia tres días en X. Es curioso. La verdad, yo me desconecté. La eliminación fue el jueves, yo me iba el viernes para Villavicencio porque el sábado cumplía años porque mi mejor amiga también cumplía. Me fui en parche y sí logré desconectarme. De las pocas cosas que me enteraba era porque gente muy cercana a mí me lo enviaba por WhatsApp. La verdad no miré nada por redes ni me incomodó ni me intranquilizó”.

Valencia hizo hincapié en lo fundamental que es marcar límites y priorizar el bienestar personal. En ciertos contextos, poner una prueba de resistencia física y emocional puede llevar a situaciones de agotamiento extremo.

