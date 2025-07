Tras el regreso del programa ‘Lo sé todo‘ a la pantalla de Canal 1, muchos televidentes se preguntaron por qué Ariel ‘Gordo’ Osorio, conocido como el ‘Gordo’ Ariel, no volvió a formar parte del equipo de presentadores. En su lugar, fue incluida la expresentadora Alejandra Serje, decisión que causó sorpresa entre los seguidores del programa de entretenimiento.

Oswaldo Martínez, uno de los presentadores actuales de ‘Lo sé todo‘, habló abiertamente sobre este tema durante una entrevista concedida a la emisora Olímpica Stéreo. Allí, explicó en detalle cómo se dio el regreso del programa, lo que ocurrió en los meses previos y por qué Ariel Osorio no fue tenido en cuenta para esta nueva etapa.

“Yo le ayudé al ‘Gordo’ a ir a muchas partes a buscar dónde montábamos el programa. Hablé en Caracol, en RCN, hay que decirlo, y los dos estuvimos tocando puertas. Incluso, estuvimos reunidos con la gente de Citytv para montar el programa ‘La corona TV‘”, explicó.

Sin embargo, fue en ese punto donde sus caminos se separaron. Según Oswaldo, Ariel decidió continuar el proyecto por su cuenta. “El gordito decidió hacerlo solo y me dejaron como la guayabera, por fuera. La idea era más del ‘Gordo’ y me dejó en visto. Me quedé sin trabajo”.

Ante esta situación, Oswaldo regresó a Canal 1, pero no como director, sino como periodista. Desde ese rol, empezó a presentar propuestas y buscar espacios hasta que, finalmente, se dio la posibilidad de reactivar ‘Lo sé todo‘.

“Estando adentro, pasaba propuestas. Y un día se abrió la puerta para volver con ‘Lo sé todo’, y me entregaron el proyecto con la idea de que fuera algo fácil y optimizando costos”, relató.

Sobre la llegada de Alejandra Serje al programa, Martínez aclaró que ya tenía en mente una presentadora, pero al final optaron por Serje. “Me entero que hace dos semanas Alejandra ya no estaba en ‘La corona TV‘ y le hago la propuesta. Ella acepta y se va para ‘Lo sé todo’”.

Pese a lo sucedido, el presentador dejó claro que no existe enemistad ni resentimiento hacia Ariel Osorio, a quien aún considera una gran persona y profesional.

“Admiramos al ‘Gordito’, es muy buena persona, lo admiramos y es amigo de la casa”, dijo para cerrar el tema, con un tono conciliador.

La aclaración de Oswaldo Martínez deja en evidencia que, aunque Ariel Osorio fue parte fundamental de ‘Lo sé todo‘ en su primera etapa, las circunstancias personales y profesionales llevaron a que no hiciera parte del regreso del programa. La decisión de continuar con un nuevo equipo, según lo dicho, respondió a factores logísticos, presupuestales y de oportunidades puntuales, más que a conflictos personales o desacuerdos.

Por ahora, ‘Lo sé todo’ avanza con una nueva etapa, con la conducción de Oswaldo Martínez, Alejandra Serje y el resto del equipo, mientras que Ariel Osorio continúa con sus propios proyectos en medios.

Alejandra Serje habló sobre ‘Gordo’ Ariel

Por su parte, Alejandra Serje también se pronunció sobre la polémica y aclaró su versión de los hechos. Según explicó, ella y el ‘Gordo’ Ariel Osorio habían llegado a un acuerdo para trabajar juntos en ‘La corona TV’, pero con el paso del tiempo la situación económica se volvió insostenible para ella.

“La verdad es que yo le aposté al proyecto durante seis meses, y terminé quedándome siete. Lo hice por amor al arte, porque realmente creía en lo que estábamos construyendo”, señaló Serje. Sin embargo, confesó que los números no estaban funcionando y que debía tomar decisiones responsables, especialmente por su situación personal.

“Vivo en Chía, tengo una camioneta, y tres hijos que mantener. Los números simplemente no me estaban dando. No podía seguir así”, aseguró con franqueza.

Ante la propuesta de regresar a ‘Lo sé todo‘, la presentadora cuenta que actuó con respeto y transparencia. “Yo hice una llamada políticamente correcta, le informé que iba a volver al programa y pensé que todo entre nosotros había quedado bien. Nunca tuve la intención de actuar mal”, dijo.

Lo que no esperaba, según relató, era la reacción posterior de Ariel Osorio, quien, al parecer, la habría señalado públicamente como “malagradecida” y “traicionera”.

“No entiendo por qué hizo eso. Nunca me explicó por qué salió a dar esas declaraciones. Me dolió, porque pensé que había una relación de respeto entre nosotros”, concluyó Alejandra, visiblemente afectada por la situación.

