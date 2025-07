Luego de varias semanas de especulación, el canal 1 confirmó el regreso del programa ‘Lo sé todo‘, uno de los espacios de entretenimiento más populares y comentados en la televisión colombiana. Este formato, que se emite entre semana y ha sido clave para el cubrimiento de la farándula nacional, vuelve a las pantallas con nuevas propuestas, viejas caras conocidas y una visión renovada del entretenimiento.

Aunque muchos esperaban el retorno de Ariel Osorio al frente del programa, finalmente se confirmó que no hará parte de esta nueva etapa. El presentador continúa comprometido con ‘La corona TV‘, su actual proyecto en City TV. Sin embargo, Alejandra Serje, quien fue su compañera de fórmula durante años tanto en ‘Lo sé todo’ como en ‘La corona TV’, asumirá el rol protagónico en esta nueva etapa del programa.

La noticia fue anunciada por la misma Serje a través de sus redes sociales, con un video donde se le ve bajando de un vehículo e ingresando a las oficinas del Canal 1 para hacer oficial su regreso. Con entusiasmo, reveló que el programa vuelve al aire en su horario habitual: de lunes a viernes, de 2:00 a 4:00 p. m., a partir del 1 de julio. Además, prometió que llegarán cargados de “las mejores exclusivas, la farándula sin filtro y todo el entretenimiento que el público espera”.

En medio del relanzamiento del programa, quien también se pronunció fue ‘La negra Candela‘, una de las voces más reconocidas y experimentadas del periodismo de farándula en Colombia. Durante una intervención reciente, lanzó un fuerte mensaje a los nuevos integrantes del programa y a sus propios compañeros, haciendo un llamado a reinventarse y dejar atrás los formatos destructivos.

“Escuché atentamente durante media hora y sí, se han defendido, pero aquí el programa no es de los presentadores, es del contenido”, aseguró con firmeza. Luego agregó: “Díganme, ¿qué proponen ustedes? Porque no he escuchado nada nuevo o realmente innovador frente a otros programas de entretenimiento”, dijo en Olímpica Stereo.