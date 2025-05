La edición 58 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se lleva a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2025 en Valledupar, rendirá un emotivo homenaje al legendario compositor y acordeonero Ómar Geles, al cumplirse un año de su fallecimiento.

El tributo, organizado en conjunto con su familia, busca exaltar su vida y obra, y recordar canciones que se convirtieron en himnos, como ‘Los caminos de la vida’, un tema que traspasó fronteras y generaciones, según Olímpica Stéreo.

¿Quién era Ómar Geles?

Ómar Geles fue reconocido no solo por su talento artístico, sino también por su amor incondicional hacia su familia, especialmente su madre, Hilda Suárez. Ella fue su fuente de inspiración para muchas canciones, incluyendo ‘Los caminos de la vida’, que narra los sacrificios de una madre por sus hijos. “Me decía palabras lindas, me abrazaba y me daba la comida en la boca”, contó Hilda al recordar la cercanía que tenía con su hijo.

El éxito no lo alejó de sus raíces. Por el contrario, su familia fue la primera en beneficiarse de sus logros. Su ejemplo sembró las bases de una nueva generación de artistas, como su sobrino Wilfran Castillo, también reconocido compositor.

Desde los seis años, Geles mostró un amor inquebrantable por el acordeón. Su talento fue evidente desde sus primeras apariciones en el Festival de la Leyenda Vallenata. En 1981, participó como acordeonero infantil, y en 1989 fue coronado Rey Vallenato Profesional.

Su carrera se consolidó con la agrupación Los Diablitos, en la que compartió escenario con artistas como Miguel Morales y Alex Manga. Su técnica, pasión y sensibilidad musical lo hicieron único en la interpretación del instrumento insignia del vallenato.

Un compositor prolífico y admirado

Con más de 900 canciones en su haber, Geles se posicionó como uno de los compositores más importantes del folclor vallenato. Temas como ‘Cuatro rosas’, ‘Tarde lo conocí’ y ‘La falla fue tuya‘ fueron interpretados por leyendas como Diomedes Díaz, Jorge Celedón, Silvestre Dangond y Patricia Teherán.

Su madre lo describió como un “genio”, cuyo pensamiento estaba siempre ocupado en letras y melodías. Era consciente de su talento, llegando a cobrar hasta 60 millones de pesos por una canción inédita. Aunque esta suma generó controversia, su éxito radial y la conexión emocional con el público justificaban dicha inversión.

Además de destacar como acordeonero y compositor, Ómar Geles también brilló como cantante. Su voz cálida y su carisma lo convirtieron en un artista completo, querido por miles de seguidores.

Su última presentación fue en el estadio El Campín de Bogotá, donde acompañó a Silvestre Dangond. Allí, en medio del concierto, recibió un emotivo reconocimiento de parte del artista, quien agradeció públicamente por sus composiciones.

La inesperada muerte de Ómar Geles en mayo de 2024 dejó un vacío inmenso en la música vallenata. Por esta razón, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata decidió rendirle un homenaje póstumo en la edición número 58 del evento.

“Conociendo su extraordinario aporte a la música vallenata, que comenzó siendo muy niño, hasta llegar a ser Rey Vallenato y extraordinario compositor, anunciamos que el 58° Festival de la Leyenda Vallenata será en homenaje a Omar Antonio Geles Suárez”, expresó Rodolfo Molina Araújo, presidente de la fundación.