Hace tres años, Ómar Geles, el reconocido y fallecido músico vallenato, se encontraba compartiendo momentos íntimos con su hijo Daniel David Geles y, publicó un video en el que sus palabras cobraron gran sentido ante la muerte del compositor el pasado martes 21 de mayo.

Sentados frente al horizonte, el padre miraba con orgullo al joven, cuyos ojos reflejaban una mezcla de admiración y respeto. En ese instante, Ómar Geles abrazó a su hijo y le dijo palabras que resonarían en su corazón para siempre.

“Sé que un día, yo me voy a ir primero que este muchacho, yo me voy a ir primero que él y él va lograr lo que yo no pude lograr. No sé cómo hace Dios, lo digo porque no he logrado ni el 20% de lo que son mis sueños y este, muchacho sí los va a hacer. Este va ser mi continuidad, va ser la historia más grande de mi vida. Mi vida está en un 30% y él va tener un 70% de mi historia y cuando se complete el 100% yo voy a ser la parte más pequeña”, comentó Geles.