El mundo del vallenato está de luto este martes 21 de mayo, luego de que se confirmara la muerte del compositor y cantante Ómar Geles, quien es considerado uno de los artistas más grandes del género.

(Vea también: Las últimas imágenes con vida de Ómar Geles: el cantante estuvo de fiesta en Bogotá)

Las primeras informaciones indican que el oriundo de Valledupar, de 57 años, al parecer sufrió un problema cardiaco mientras practicaba tenis y falleció en la Clínica Erasmo de Valledupar.

A raíz de su muerte, muchos seguidores lamentaron lo ocurrido y comenzaron a recordar algunas de las historias más emblemáticas del cantante. Una de ellas, precisamente, fue la que llevó a que compusiera el tema ‘Cuando casi te olvidaba’.

En una entrevista con el canal de YouTube ‘VICSARI’, el fallecido artista narró una de las historias que lo marcaron para siempre, la cual tuvo que ver con una infidelidad que sufrió y que lo inspiró a componer el famoso sencillo estrenado en 1999. Sobre por qué no se fue a vivir a Barranquilla, Geles contestó:

“Yo me fui a Barranquilla, pero solo 3 meses cuando estaba despechado por un amor que me pegó una cachera. Yo dije ‘me voy de aquí’. Cuando estaba en Barranquilla cogí todas las cosas que me dio ella y comencé a tirarlas en una hoguera. De último iba a quemar un gorilita [de peluche] y sentí que me dijo que no lo quemara. Lo tiré por la ventana desde un tercer piso”, recordó Ómar Geles.