Este jueves se confirmó el fallecimiento de Geles, uno de los vallenateros más importantes de la historia.

En su última aparición en vivo, el artista se subió a la tarima e interpretó algunas canciones junto a Dangond.

(Vea también: La cita que no pudo cumplir Ómar Geles antes de fallecer: “Vamos a amanecer cantando”).

Geles falleció a los 57 años:

Durante la presentación en la capital del país, Dangond dejó unas emotivas palabras a Geles.

“Por ti, por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos negro, te adoro mi negro, te quiero”, dijo Dangond a Geles en el estadio capitalino.

Lee También

Este video muestra el emotivo momento de Geles junto a Dangond:

El pasado 26 de abril, Geles fue internado de urgencia en Miami luego de haber sufrido un fuerte dolor en el pecho.

Luego de haber salido de la hospitalización, Geles dejó un sentido mensaje para todos sus seguidores.

“Ser agradecido es el don más preciado del ser humano y no tengo como pagarles a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A Dios, la gloria, porque él es el dueño de la vida y de todo. Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles. Los amo. ¡Aquí estoy como un roble!”, indicó el cantante en ese momento.

Ómar Geles falleció y ‘Poncho’ Zuleta le dejó un sentido mensaje

Zuleta publicó un corto, pero conmovedor mensaje en Instagram. Allí no ocultó su gran dolor por el fallecimiento de su amigo y colega de varios proyectos musicales.

“Inaceptable, increíble. Te amaré por siempre hijo”, dijo Zuleta en su más reciente publicación de redes sociales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.