No han sido días fáciles para los amantes del vallenato en Colombia, quienes están con el corazón arrugado por la sorpresiva muerte de Ómar Geles, que falleció el pasado 21 de mayo, en un hecho que conmocionó al país, por lo que representó el compositor para el folclor colombiano.

Durante varios días, el cuerpo de Geles reposó en capilla ardiente en su querida Valledupar, donde en la plaza Alfonso López se le rindieron homenajes junto a sus familiares, amigos, cantantes y todos sus seguidores, quienes entonaron sus icónicas canciones para darle un último adiós.

Sin embargo, hubo un detalle que pasó desapercibido por muchos que incluso se acercaron al cajón y no se dieron cuenta. El féretro tenía sobre la parte superior una bandera blanca con un logo correspondiente a Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Dicha entidad ha sido muy criticada por diferentes cantantes y artistas como Rolando Ochoa, quienes dicen que no se les da el suficiente dinero por su música, ya que Sayco es la empresa que se encarga del recaudo y distribución de las regalías para los autores y compositores.

Sin embargo, a Ómar Geles le fue bastante bien con dicha sociedad y fue uno de los artistas colombianos que más dinero recibió gracias a su regalías. De hecho, su relación con Sayco siempre la destacó y agradeció por el apoyo a su trabajo.

“Le agradezco a Dios el talento que me dio para la música, y también porque existe Sayco; no me imagino cómo sería la vida de miles de compositores sin Sayco”, dijo en un video Ómar Geles desde sus estudios de grabación, donde escribía las letras de sus icónicas canciones.

Geles logró que le grabaran 900 obras, de las que casi 1.000 que logró componer y en Sayco consiguió compartir más de 400 temas, de los que recibió un muy buen dinero, además del que les cobraba a los cantantes que que interpretaban sus éxitos.

