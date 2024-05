Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Interpretando la canción ‘A blanco y negro’, grabada en el álbum ‘Más unidos que nunca’, el cantante Silvestre Dangond despidió a su amigo Ómar Geles Suárez en el homenaje póstumo que los artistas vallenatos le rindieron al cantautor, productor y Rey Vallenato en la plaza Alfonso López la noche del miércoles 22 de mayo.

“Este fue el viaje más largo de mi vida a Valledupar. Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y para darte las gracias por las 12 canciones que me diste. Me las diste con el alma convencido de que siempre las iba a convertir en éxito. Nos reímos, discutimos, nos reconciliamos…”, dijo Dangond en medio de lágrimas.

(Lee también: “Noble y de corazón grande”: así recordará Diego Daza a Ómar Geles)

Recordó que la última vez que parrandearon juntos fue en su casa en Valledupar, hasta donde llegó el cantautor Ómar Geles en pantaloneta para compartir con su amigo.

“La ausencia no se va a sentir ahora, se va a sentir con los años porque si alguien tenía el vallenato renovado y vivo era Ómar Geles. Me queda el placer de grabarle muchos éxitos, no sé qué pasaba entre él y yo, pero había una conexión bonita, eso se sentía reflejado cuando nos veíamos y había mucho respeto. Tenía la facultad de decirle ‘no me gusta esta canción, mándame otra’. En el último CD no le grabé y se puso la camiseta de ‘Ta Malo’, le gustaba ‘La vallenata’”, añadió.

#Reporte🚨 Silvestre Dangond llegó a la Plaza Alfonso López para acompañar el homenaje a Omar Geles. pic.twitter.com/kIgMqHRQx8 — EL PILÓN (@El_Pilon) May 22, 2024

(Te puede interesar: “El cielo está triste”: El mensaje de Maluma por la muerte de Ómar Geles)

Para Silvestre Dangond, Ómar Geles era el “Calixto Ochoa de la nueva generación” porque era polifacético: cantaba, tocaba el acordeón y componía.

“Le agradezco a Dios que me haya puesto a Ómar Geles en mi camino porque era inteligente y gracias por todo, me queda la satisfacción del deber cumplido. Y le digo a los artistas vallenatos que no pidan que los recuerden con la canción ‘A blanco y negro’, primero fue Kaleth y luego Ómar Geles, el compositor”, finalizó Silvestre Dangond.

Lee También

Churo Díaz, Ana del Castillo, Wilfran Castillo, Iván Villazó y Peter Manjarrés fueron otros de los artistas que homenajearon a Ómar Geles en su despedida desde la plaza Alfonso López.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.