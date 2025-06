En medio de la reciente polémica que ha rodeado a ‘La corona TV’, el presentador del programa, Osorio, confirmó que Alejandra Serje, una de las figuras destacadas del espacio, decidió tomarse un tiempo fuera del proyecto. Sin embargo, lo que en principio parecía una pausa indefinida terminó siendo una transición hacia otro programa del mismo grupo de producción, específicamente el popular espacio de farándula ‘Lo sé todo’.

Osorio explicó en declaraciones para el programa ‘Bravissimo’ que, aunque al principio le pareció extraño que Alejandra necesitara un tiempo fuera, luego se enteró de que su alejamiento no era definitivo, sino que respondía a un regreso a ‘Lo sé todo’, donde ya había participado en otras ocasiones. “Ella regresa por tercera vez a ese programa, porque ella ya salió en otras oportunidades del proyecto de ‘Lo sé todo’ y vuelve de nuevo a eso”, señaló el presentador.

Este movimiento, afirmó Osorio, no solo afectó a Alejandra Serje. “No solamente se llevaron a Alejandra, también se quieren llevar a los periodistas que trabajan conmigo”, agregó, dejando entrever que la competencia dentro de los espacios de entretenimiento televisivo podría estar impulsando una estrategia para atraer a talentos clave, especialmente la cuota femenina del programa.

“Aquí no amarramos a nadie, me imagino que habrá una oferta económica, quizás mejor que la que teníamos nosotros”, comentó Osorio, quien dejó claro que pese a la salida de algunas figuras, él se mantiene firme con su proyecto ‘La corona TV’. “Yo sigo adelante con mi Corona, pero supongo que detrás de esto hay una estrategia, porque se llevan a la cuota femenina del programa a la competencia. Yo no me voy a ir porque tengo este proyecto y vengo dándole y dándole”, puntualizó.

El presentador también destacó que en su rol como líder y maestro de los periodistas que trabajan con él, tanto de Alejandra como de los demás integrantes del equipo, siempre ha promovido una relación cercana y de respeto.

“Somos un equipo, hicimos una despedida, la invitamos, pensábamos que era otra situación por la que se había ido. Le dije: ‘vamos a traer lechona, papayera, venga, y nos despedimos con los muchachos’”, relató Osorio, haciendo referencia a un ambiente ameno y familiar que caracterizaba la salida de Alejandra.

No obstante, a medida que se desarrolló la situación, Osorio percibió que algo no estaba del todo claro. “Sentía que no quería realmente ir a la despedida, y luego la confronté, y me dijo que no. Cuando era evidente, me dijo que sí, que se iba para ‘Lo sé todo’, y una cosa llevó a la otra”, confesó el presentador, revelando que la decisión de Alejandra estuvo llena de dudas y ambivalencias, lo que terminó por complicar la dinámica del equipo.

Por su parte, Osorio reafirmó su compromiso con su proyecto y con su equipo restante, resaltando que seguirán trabajando con dedicación y profesionalismo a pesar de las salidas.

Mientras tanto, el regreso de Alejandra Serje a ‘Lo sé todo‘ abre una nueva etapa para ella, en un espacio donde ya tiene experiencia y donde seguramente buscará consolidar nuevamente su presencia en la farándula televisiva.

En definitiva, la salida de Alejandra Serje y la reacción de Osorio evidencian que detrás de cada pantalla hay historias de estrategia, confianza y también de desafíos que marcan el pulso del entretenimiento nacional.

