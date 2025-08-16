La salida por el sur de Bogotá ha sido un martirio en la mañana de este sábado. Afectados por los trancones dijeron a Pulzo que la salida por esa zona de la ciudad está tomando hasta 4 horas.

Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen, las autoridades de Cundinamarca habían activado un plan especial de movilidad para enfrentar el alto flujo vehicular en las principales vías del departamento.

(Vea también: Se vienen más trancones en Soacha y avisan a conductores por demoras para salir de Bogotá).

Así está la situación en la autopista Sur y otras vías de Bogotá:

📢 Avanza el #PlanÉxodo en Bogotá. Continúa el alto flujo vehicular sobre la Calle 80, Autonorte, Autosur y Av. Centenario. Grupo Guía acompaña la salida segura de viajeros en este puente festivo.⚠️ Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía. pic.twitter.com/1dHHX0U741 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 16, 2025

La autopista Sur, especialmente en el tramo de Soacha, es el punto más crítico de la región debido a las obras de las fases II y III de TransMilenio, que incluyen traslado de redes y construcción de calzadas, lo que ha obligado a ocupar carriles y reducir la velocidad de tránsito.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, recomendó a los viajeros evitar esta ruta y optar por vías alternas como el corredor Mosquera-Anapoima-Girardot.

Entre las medidas implementadas se encuentran la habilitación de tres carriles continuos en la autopista Sur y la puesta en marcha de un reversible en Soacha el domingo y lunes festivo entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Además, regirá el tradicional pico y placa regional: vehículos con placa par podrán ingresar a Bogotá entre las 12:00 m. y 4:00 p. m., mientras que los de placa impar lo harán de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

La concesión Sumapaz informó que la vía Bogotá-Girardot opera con relativa normalidad tras la ampliación de un tercer carril, con apoyo de 20 unidades de atención de emergencias. Se espera que 1,8 millones de vehículos circulen por Cundinamarca durante el puente, lo que exige precaución y planificación.

