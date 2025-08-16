La investigación en torno al homicidio de Harold Aroca, un adolescente de 16 años asesinado en el barrio Los Laches en Bogotá, provocó fuertes críticas hacia el sistema institucional, por su aparente inacción y la escasa colaboración con la familia del joven.

Harold Aroca desapareció el 5 de agosto de 2025 y fue encontrado muerto cinco días después en una zona boscosa de Los Laches. En un comienzo, las autoridades sugirieron que pudo tratarse de una venganza entre estructuras criminales ligadas al narcotráfico.

Durante el proceso investigativo, emergió un video clave que muestra los últimos momentos del joven antes de ser secuestrado y asesinado. Como reportó El Tiempo, la madre de Harold denunció públicamente la falta de atención por parte de la Policía y la Fiscalía.

De acuerdo con la familia de la víctima, el joven fue testigo de un homicidio y por eso fue asesinado. La madre de Harold asegura que buscó ayuda en las autoridades, pero que no la escucharon.

“Ya que no me ayudaron a recuperar a mi hijo vivo, quiero justicia. Ya están las cinco personas identificadas, ya el video se hizo viral. Necesito que, por favor, me den una respuesta. Lo exijo”, indicó madre del adolescente a Citytv.

Nueva pista sobre el asesinato de Harold Aroca en los Laches (Bogotá)

A pesar de que las autoridades continúan dando fe a una posible retaliación entre grupos delincuenciales de la zona que tiene que ver con el microtráfico, de acuerdo con el rotativo, surgió un nuevo enfoque en las indagaciones.

La nueva línea, que podría esclarecer las circunstancias detrás del asesinato del menor, es la posible conexión con otro homicidio ocurrido en la misma localidad dos días antes de su desaparición.

Según fuentes judiciales, se intenta verificar si Harold había mencionado un asesinato ocurrido el domingo 3 de agosto en Santa Fe y si esta referencia lo puso en peligro.

Se conoce nombre clave en investigación de homicidio de Harold Aroca

El Tiempo reveló que ese día fue asesinado Diego Mesa, quien fue atacado mientras se encontraba sentado en una cigarrería del barrio. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en plena vía pública.

Lo que despierta la mayor atención es que Diego Mesa estaba bajo detención domiciliaria, cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, al momento de su muerte, se encontraba fuera de su residencia, también ubicada en Los Laches.

Ahora indagan por qué Mesa se hallaba en la calle en violación de la medida judicial y si su asesinato tuvo relación directa con la banda delincuencial conocida como ‘Los Parejo’, grupo que opera en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, y que controla redes de microtráfico y sicariato.

De confirmarse esa conexión, el caso podría adquirir una dimensión más compleja y reforzar la idea de que su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia relacionada con el crimen organizado.

