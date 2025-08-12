Diana Carolina García, madre de Harold Aroca, vive una verdadera tragedia por cuenta del asesinato del menor, luego de que fuera interceptado por un grupo de personas que lo increparon y secuestraron. Horas después, el cuerpo del joven fue hallado si vida y con signos de violencia.

La madre relató a Citynoticias que hay un nuevo componente en el crimen y que ese podría dar luces de los móviles de la muerte del adolescente. Según comentó García, su hijo llegó al colegio con información que después se difundió rápidamente y que podría ser clave para esclarecer su asesinato.

La mujer le dijo al medio mencionado que su hijo llegó el pasado lunes 4 de agosto a su colegio afirmando que él sabía quién había cometido un homicidio ocurrido días atrás. Esa información, según ella, salió del salón y pudo llegar a personas vinculadas con el crimen.

De acuerdo con la madre del menor asesinado, el martes siguiente transcurrió con normalidad en el hogar. Harold llegó de estudiar, almorzó, se cambió de ropa y salió para su entrenamiento. Sin embargo, el martes 5 de agosto, hacia las 3:30 p. m., fue visto por última vez mientras jugaba fútbol en una cancha del barrio. En ese momento, cinco personas lo interceptaron, lo golpearon, lo encapucharon y lo obligaron a subir a un vehículo.

Familiares entregaron a las autoridades un video que muestra el momento en el que Harold fue abordado por los hombres, prueba clave del secuestro. La madre contó que, el día del entierro de la persona asesinada a la que Harold habría visto morir, hubo disparos y que le llegó un mensaje advirtiendo que después del sepelio iban a matar a su hijo. Pese a que pidió ayuda a las autoridades, dijo que no recibió apoyo y que ahora solo espera que el crimen no quede impune.

Las autoridades manejan la hipótesis de que la muerte de Aroca estaría relacionada con retaliaciones entre bandas criminales que habrían usado al menor para actividades de microtráfico, aunque la familia insiste en que él no pertenecía a ningún grupo delincuencial. La madre exige que el caso sea resuelto y que los responsables enfrenten la justicia.

“Ya que no me ayudaron a recuperar a mi hijo vivo, quiero justicia. Ya están las cinco personas identificadas, ya el video se hizo viral. Necesito que por favor me den una respuesta. Lo exijo”, señaló la mamá de Harold Aroca a Citynoticias.

El joven, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, Bogotá, y cinco días después fue encontrado sin vida en un predio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con signos de violencia.

