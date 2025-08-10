Un escabroso hallazgo se dio en las últimas horas en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, luego de que la Policía encontrara sin vida a un menor de 16 años que habría sido asesinado.

El menor, que fue reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto, sería víctima de bandas delincuenciales que ocupan la zona.

Ibrain Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, lamentó el hecho y aseguró que desde el momento del hallazgo se iniciaron los protocolos de búsqueda para dar con los responsables.

Asimismo, las autoridades indicaron una de las primeras hipótesis que se están manejando en el caso y estas apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una venganza entre dos estructuras dedicadas al microtráfico en esa zona de Bogotá, recogió Blu Radio.

El menor, al parecer, habría sido instrumentalizado por estas estructuras para actividades ilícitas, quedando así atrapado en medio de una disputa territorial.

Ante la gravedad del caso, la Policía conformó junto a la Fiscalía una “burbuja investigativa”, quienes se encargaran de identificar y capturar a los responsables. “No descansaremos hasta que este caso se resuelva y se haga justicia”, afirmó el mayor Cuero en declaraciones al medio citado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que brinden cualquier información que tengan acerca del crimen y que ayude a esclarecerlo.

