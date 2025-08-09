La ciudad de Manizales y especialmente el conjunto residencial San Sebastián se encuentra en estado de ‘shock’ tras el sorpresivo y trágico asesinato de Antonella, una niña de apenas tres años. Su madre, Silvana Torres, de 20 años, es la supuesta responsable de su muerte, un suceso que ha desatado una aplastante tristeza y un debate intenso en torno a las circunstancias y motivaciones que llevaron a este incomprensible hecho.

“Camilo, el padre de Antonella, alega que el crimen fue un acto de venganza de Silvana por no querer seguir la relación”, informa el diario La Patria. Sin embargo, este relato se ha encontrado con un fuerte cuestionamiento de parte de Magola Valencia, una vecina y amiga cercana de la madre acusada.

En el pódcast ‘Más allá del silencio’, Magola contradice categóricamente la versión de Camilo, afirmando que este nunca demostró un vínculo real hacia Silvana y Antonella más allá del apoyo económico. “Él nunca llevó a Antonella a un parque ni estuvo presente realmente. Él daba dinero, pero no hacía parte activa de la vida de la niña ni de Silvana. Esa versión que dio el papá de la niña no es cierta”, declaró, cuestionando así el presunto papel de la venganza en esta extrema situación.

La imagen que Magola presenta de Silvana contrasta notoriamente con las acusaciones. “Ella la vestía hermosa, la bañaba, la cuidaba mucho, la niña siempre estuvo en casa con la mamá, la abuela y la tía, porque el papá estaba ausente, como todos los hombres solo era plata, plata y plata“, dijo la vecina en la entrevista.

Este enfoque sobre los acontecimientos aumenta las dudas sobre la versión de la venganza, sugerida principalmente por Camilo y algunos medios. La policía encontró a Antonella y Silvana en condiciones extremas el día de los hechos: ambas inconscientes y con heridas de consideración. A pesar de sus esfuerzos, la bebé no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas y llegó en condición crítica al centro médico, donde se le hizo una reanimación, pero fue imposible salvarla.

Una atónita comunidad observó en varios videos difundidos en redes sociales el impactante momento en que los paramédicos sacaban a Antonella, pálida e inconsciente, del apartamento. Silvana, por su parte, salió desmayada y casi es agredida por los vecinos, muchos de los cuales aún alimentan cuentas pendientes con ella, según informó el diario El Tiempo.

Tras el suceso, la familia de Silvana se vio forzada a abandonar su hogar por temor a represalias e insultos por parte de vecinos y desconocidos. “Silvana amaba a su hija, la cuidaba con todo su corazón y sacrificios. No fue un acto para hacer daño al papá, ella nunca hubiese hecho algo así si no fuera por una situación muy grave que no entendemos aún”, dijo Magola. El testimonio de esta vecina y amiga cuestiona seriamente la versión de una venganza y abre la posibilidad a otros factores aún oscuros en este trágico caso.

