Silvana Torres, una joven de 20 años, fue la causante del asesinato de la pequeña, el pasado sábado 26 de julio, cerca de las 11:40 de la mañana en los apartamentos de San Sebastián, en la capital de Caldas.

(Vea también: Cartas que dejó Silvana Torres, que mató a su hija de 2 años: destapan triste comportamiento)

Según establecieron las autoridades, la mamá de Antonella usó un cuchillo de cocina para atacarla en varias ocasiones, causándole la muerte por las heridas que le infligió en el cuello, después de encerrarla en la vivienda en la que residían junto con la abuela de la menor.

Rafael Poveda entrevistó a Magola Valencia para su pódcast llamado ‘Más allá del silencio’. Allí, la mujer, que era vecina y una de las mejores amigas de Silvana y de su mamá, Doris, contó detalles desconocidos del crimen que estremeció al país.

Lee También

Por ejemplo, comentó que la joven de 20 años sostenía una relación con un “hombre robusto de 30 o 35 años”, que “estaba muy pendiente de la niña”. Magola afirmó que Silvana parecía “muy entusiasmada en su última relación”, aunque poco conoció del amorío con ese sujeto y si él tuvo que ver algo con una pelea o momento de estrés o desesperación de la joven madre, que llevara al fatal desenlace.

Magola también relató cómo transcurrieron las últimas horas con vida de Antonella. Según su testimonio, Silvana se levantó esa mañana a la misma hora que habitualmente lo hacía y “bañó a la niña y la organizó” para tener un sábado normal, seguramente con una salida al parque y a otros espacios de diversión para la pequeña.

La mamá “le dio tetero” a la niña y la situación se empezó a poner turbia cuando Doris (la abuela de la niña) salió a ver a María Eugenia (tía de la menor), a quien le habían hecho una cirugía y vivía en un apartamento a un par de metros. La mujer dejó la puerta del apartamento entreabierta y fue en ese momento que Silvana entró al predio y se encerró con Antonella.

Magola afirma que “Silvana estaba bien”, pero que al “entrar a la cocina algo le pasó”, porque de inmediato “agarró el cuchillo” y “echó derecho para donde la niña”. En ese instante, procedió a atacarla en el cuello con ese utensilio de cocina, cometiendo el inexplicable crimen.

La abuela de Antonella escuchó los gritos de la niña y arribó al hogar para ver qué ocurría. Al llegar, encontró la puerta cerrada y decidió llamar a la Policía. Ante la imposibilidad de ingresar al apartamento, “un muchacho abrió la puerta con un palo de escoba” para acceder al predio.

Magola, quien había salido desde la mañana “a comprar unas telas”, regresó a su hogar y se encontró con personas en estado de ‘shock’ y que gritaban “maten esa yo no sé cuántas… que se muera”.

La mujer contó que “a Silvana la bajaron” por las escaleras y la sacaron del conjunto, pero que tuvo que “hacerse la dormida y la inconsciente, porque le estaban pegando por encima de la Policía”.

El recuerdo que tiene más fresco en su mente es que “a la niña se la llevaron primero del apartamento”, y que “iba con los pies como una muñeca de trapo” en camino hacia el hospital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.