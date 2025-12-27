Hacia las 02:37 de la mañana de este sábado 27 de diciembre se presentó un temblor de magnitud 3.2 con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander).

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se dio a una profundidad de 150 kilómetros en la latitud 6.82 con longitud -73.10 y a unos 7 km del casco urbano.

En esa misma zona, el SGC reportó por lo menos 5 sismos de intensidad moderada entre el 24 y 26 de diciembre. El más significativo fue el de magnitud 4.2 que tuvo lugar a las 9:38 p. m. en vísperas de Navidad.

Además, el 10 de diciembre se presentó un evento sísmico de magnitud 5.8 con una profundidad intermedia, condición que ocasionó su percepción en diferentes regiones del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, así como los departamentos de Santander, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos (Santander?

La Mesa de los Santos hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, un sector reconocido por la recurrencia de movimientos telúricos debido a las tensiones geológicas que se producen en el subsuelo. Esta característica convierte a la zona en un punto frecuente de registro sísmico a nivel nacional e internacional.

Colombia se localiza en una región de alta actividad tectónica, influenciada por la interacción de la placa Sudamericana, la placa de Nazca y la placa del Caribe, lo que explica la ocurrencia habitual de sismos de distintas magnitudes en el territorio.

