Los reportes preliminares indican que el temblor fue 5.8 con epicentro en Los Santos (Santander) En la capital de la República algunos edificios y conjuntos residenciales fueron evacuados.

En Bogotá sonaron las alarmas y los ciudadanos acudieron a puntos de encuentros luego del sacudón que duró varios segundos y que fue reportado en varias ciudades y regiones del país.

#ACTUALIDAD Fuerte temblor se sintió en varias regiones del país. Según el servicio Geológico Colombiano el epicentro fue la Mesa de los Santos en Santander con una intensidad de 5.8 Las autoridades y organismos de emergencia está haciendo barrido verificando las afectaciones… pic.twitter.com/mowrHJY96O — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Noticia en desarrollo…

