Escrito por:  David Sánchez
Periodista     Dic 10, 2025 - 3:56 am

Los reportes preliminares indican que el temblor fue 5.8 con epicentro en Los Santos (Santander) En la capital de la República algunos edificios y conjuntos residenciales fueron evacuados.

En Bogotá sonaron las alarmas y los ciudadanos acudieron a puntos de encuentros luego del sacudón que duró varios segundos y que fue reportado en varias ciudades y regiones del país.

Noticia en desarrollo…

