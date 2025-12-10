Colombia se vio sacudida con un sismo de magnitud 5.8 que causó preocupación en ciudades como Bogotá, en la que conjuntos residenciales y edificios fueron evacuados.
Las alarmas y los ciudadanos en las calles fueron protagonistas en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre. Internautas reaccionaron en la publicación del Servicio Geológico Colombiano (GGC) en la que se confirmó que el epicentro fue en Los Santos (Santander) y algunos hablaron del miedo que sintieron.
Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB
— Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025
“Lo sentí y me asusté mucho”; “Aquí en Bogotá se sintió fuerte el temblor y eso que yo vivo en un primer piso” y “Me despertó el temblor, se sintió muy fuerte en Medellín”, fueron algunas de las reacciones.
@pulzocolombia Fue de magnitud 5.8 y el epicentro fue Los Santos, Santander. #temblor #colombia ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou
