El municipio de Obando (Valle del Cauca) fue epicentro de un temblor de magnitud 2.5 que se registró hacia las 1:36 de la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se dio a una profundidad menor de 30 kilómetros en la latitud 4.60 y longitud -75.95.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-03, 01:38 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Obando – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/M4qoHRWeszLee También
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 3, 2025
Noticia en desarrollo…
