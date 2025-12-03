El municipio de Obando (Valle del Cauca) fue epicentro de un temblor de magnitud 2.5 que se registró hacia las 1:36 de la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: No crea en cadenas de WhatsApp que avisan de un terremoto en Colombia)

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se dio a una profundidad menor de 30 kilómetros en la latitud 4.60 y longitud -75.95.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.