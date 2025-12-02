Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), aseguró que la casa de sus padres fue vandalizada por desconocidos hace algunos días.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Venga y le enseño”: Petro le respondió a Trump por advertencia de ataque a Colombia)

El episodio salió a la luz poco después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia de Rodríguez. Este pedido surgió en medio de desacuerdos internos sobre la designación de funcionarios clave.

Según fuentes oficiales, Rodríguez mantuvo diferencias con el mandatario por el nombramiento de José Alexis Mahecha, exfuncionario con pasado en el extinto DAS, lo que provocó un choque directo con el jefe de Estado.

Lee También

De acuerdo con su testimonio, hace cerca de diez días varios hombres ingresaron de manera violenta a la propiedad y ocasionaron destrozos, sin llevarse objetos de valor, según divulgó Semana.

Aunque el propósito exacto del ataque aún no está definido, de acuerdo con la revista, ella no descarta que buscara información sensible relacionada con el Gobierno. Los padres de Rodríguez no estaban en la vivienda, pues permanecen en un lugar alterno por motivos de seguridad.

De acuerdo con el citado medio y fuentes cercanas a la exfuncionaria, los hechos están en conocimiento de las autoridades y ella “teme por su vida” y cree que se trata de un posible hostigamiento en su contra.

“Incomodo a mucha gente por ser honesta”, manifestó Rodríguez a su círculo cercano, según recogió la revista, antes de su salida del gabinete presidencial. Asimismo, anteriormente se había referido a por qué ella y sus padres cambiaron de lugar de residencia.

“Mis padres y yo vivíamos en la localidad de Rafael Uribe, ellos en un barrio y yo en otro, en un apartamento, pero muy cercano. Apenas asumí el cargo, me dijeron que tenía que cambiar de lugar de residencia. Todavía no lo supero. A veces duro horas llorando y digo: ‘Dios mío, qué falta me hace estar en mi casa porque donde estoy no es mi casa, es un lugar pasajero donde tengo que estar, principalmente, por temas de seguridad’, indicó Rodríguez.

¿Quién es el reemplazo de Angie Rodríguez como directora del Depre?

Con su salida, el cargo quedó en manos de Letty Leal, subdirectora del DAPRE, quien asumió de manera provisional en un momento marcado por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos dentro del Gobierno.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.