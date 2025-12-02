Una nueva sacudida golpea la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y considerada desde hace meses la mano derecha del presidente Gustavo Petro, dejará su cargo luego de que el mandatario le pidiera la renuncia.

La decisión se produjo después de que se hiciera pública una tensión entre el presidente y Rodríguez por el nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la ITRC (Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales).

Según reveló la revista Semana, Rodríguez se opuso abiertamente a ese nombramiento, lo que desencadenó un choque directo con el jefe de Estado.

A pesar de los reclamos de la directora del Dapre, el presidente Petro dejó claro que se trataba de una “orden”, luego de lo cual el proceso siguió adelante sin cambios. La hoja de vida de Mahecha fue publicada oficialmente este 2 de diciembre en el portal de aspirantes de la Presidencia, confirmando así que el mandatario mantuvo su decisión sin ceder a las advertencias ni reparos de Rodríguez.

Fuentes del Gobierno aseguraron a dicha revista que este episodio marcó un punto de quiebre en la relación laboral entre el presidente y su funcionaria de confianza. La tensión escaló a tal nivel que Petro terminó solicitándole su renuncia, decisión que se concretará en los próximos días y que la apartará por completo de la Casa de Nariño.

La salida de Rodríguez ocurre en un momento en el que el Gobierno enfrenta fuertes presiones políticas, cuestionamientos por casos de corrupción que salpican entidades cercanas al Ejecutivo y tensiones internas que han derivado en recientes movimientos en puestos clave.

Por ahora, Rodríguez se despide de la Casa de Nariño después de casi diez meses como una de las figuras más influyentes del círculo cercano de Petro. Su salida, originada por un choque directo con el jefe de Estado, refleja el nivel de tensión interna que atraviesa el Gobierno y anticipa nuevos ajustes en el tablero político del presidente en los próximos días.

