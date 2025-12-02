En uno de los cruces más tensos de los últimos años, el presidente Gustavo Petro respondió con dureza al mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este advirtiera que Colombia podría convertirse en blanco de ataques militares por su papel en la producción y envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Lea también: "Dispuesto a abandonar": dan a conocer supuesto y desesperado pedido de Maduro a Trump

Las declaraciones del líder norteamericano, hechas en medio de una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, encendieron alarmas en Bogotá y reavivaron temores en la región por una posible intervención terrestre en Venezuela.

Trump, quien insiste en que su país tiene el derecho de “defenderse” de la “ola de drogas”, afirmó que cualquier nación involucrada en la producción o tráfico de narcóticos hacia su territorio “está sujeta a ataques”. Y aun cuando señaló que “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, dejó claro que su advertencia también cobija a Colombia.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Cualquiera que haga eso está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo, al tiempo que reiteraba que las operaciones terrestres contra cárteles en territorio venezolano iniciarían “muy pronto”.

La respuesta del mandatario colombiano no tardó. Petro no solo rechazó las declaraciones, sino que invitó públicamente a Trump a constatar sobre el terreno los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, afirmó Petro.

El presidente colombiano señaló que durante su Gobierno han sido destruidos 18.400 laboratorios, el equivalente a “un laboratorio cada 40 minutos”. “Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen”, agregó.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio…

Y añadió, en uno de los mensajes más fuertes de su respuesta: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Petro también aseguró que ya ha sido “víctima de calumnias” por parte de Trump y le pidió no insistir en ese camino. “Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”, recordó.

¿Qué dijo Donald Trump sobre posible ataque a Colombia?

El cruce de declaraciones ocurre en un contexto delicado: Estados Unidos ha elevado su retórica bélica contra los cárteles que operan en Venezuela, mientras en Colombia persisten los desafíos del narcotráfico pese a las operaciones de interdicción y destrucción de laboratorios.

#ÚLTIMAHORA | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Colombia podría ser blanco de ataques por su producción y venta de cocaína a territorio estadounidense, resaltando la presencia de laboratorios en el país y afirmó que los involucrados en esta actividad…

Por otro lado, Trump señaló en que estos países (Venezuela y Colombia) “envían asesinos, a narcotraficantes y a gente que no queremos” a EE. UU.

Al lado de Trump estaba el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aseguró que los bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Caribe apenas comenzaron, en referencia a la veintena de ataques registrados en aguas internacionales cercanas a Venezuela desde inicios de septiembre.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.