Colombia podría enfrentar variaciones en su régimen de lluvias en los próximos meses, especialmente en el suroccidente del país, ante la evolución del fenómeno conocido como ‘El niño costero’. Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), tras las alertas emitidas por los servicios meteorológicos de Perú y Ecuador.

De acuerdo con la entidad, si las condiciones actuales se sostienen, se prevé un aumento progresivo de precipitaciones en los departamentos de Cauca y Nariño, zonas que podrían experimentar impactos indirectos derivados de este evento climático regional.

Qué es ‘El niño costero’

El Ideam explicó que ‘El niño costero’ es una manifestación localizada del fenómeno global ‘El niño’, caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial cercano a la franja costera sudamericana. A diferencia del evento clásico, sus efectos no necesariamente abarcan todo el territorio nacional, sino que se concentran en áreas puntuales, en este caso el suroeste colombiano.

En paralelo, la entidad hizo seguimiento al comportamiento del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) e indicó que el país estaría transitando hacia una fase de neutralidad. Esto implica que, durante los próximos meses, la precipitación y la temperatura dependerían más de los patrones habituales de la temporada que de una influencia directa del fenómeno.

¿Has escuchado hablar del #NiñoCostero? Se trata de un calentamiento del océano Pacífico cercano a las costas de Perú, Ecuador y el suroccidente de Colombia, que puede favorecer mayor humedad y aumento de lluvias en esta región. Aunque se relaciona con el calentamiento del… pic.twitter.com/r2k9ZBo4e2 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 4, 2026

Según los boletines recientes de la Organización Meteorológica Mundial y de centros internacionales de predicción climática como el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, existe un 60 % de probabilidad de que las condiciones neutras del ENOS se mantengan entre marzo y mayo.

El informe técnico también advierte que la posibilidad de que se configure un episodio de ‘El niño’ aumenta gradualmente: alcanza el 30 % entre abril y junio y sube al 40 % entre mayo y julio, de acuerdo con los modelos internacionales citados.

No obstante, el Ideam recordó que en esta época del año la confiabilidad de los pronósticos disminuye debido a la denominada “barrera de predictibilidad de la primavera” del hemisferio norte, lo que limita la precisión para anticipar cambios definitivos en el comportamiento del ENOS.

La entidad reiteró que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones océano-atmosféricas y verificará el cumplimiento de los criterios técnicos requeridos para una eventual declaratoria oficial en Colombia, que exige cinco trimestres móviles consecutivos. Asimismo, aseguró que seguirá actualizando la información técnica dirigida tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

