Las lluvias de la tarde no darán tregua en varias zonas del país durante los próximos días. Así lo anticipó el meteorólogo Max Henríquez, quien advirtió que las tormentas seguirán repitiéndose en distintos sectores de la región Andina y la costa Pacífica, con impacto también en Bogotá.

“Las lluvias y tormentas de la tarde van a seguir repitiéndose en los próximos días en distintos sectores de la región andina y la costa pacífica. también en Bogotá”, señaló el experto, al referirse al comportamiento climático que se mantendría en el corto plazo.

El pronóstico indica que la capital no estaría al margen de esas condiciones, especialmente en horas de la tarde, cuando suelen concentrarse los eventos de precipitación y actividad eléctrica.

Las lluvias y tormentas de la tarde van a seguir repitiendose en los próximos días en distintos sectores de la región andina y la costa pacífica. Tambien en Bogotá pic.twitter.com/cFRDw9FINl — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 2, 2026

Pronóstico del clima para el 2 de marzo en Bogotá

Por otra parte, el Ideam informó que para la tarde del lunes 2 de marzo se espera cielo mayormente nublado en Bogotá, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lluvias sectorizadas en el norte y oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, podrían presentarse precipitaciones en localidades como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. La temperatura máxima estimada para la jornada es de 21 °C.

En la noche, el instituto prevé cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas, aunque bajo un escenario de variabilidad atmosférica propio de la temporada.

Con este panorama, las tormentas de la tarde seguirían marcando el comportamiento climático en varias regiones, incluida Bogotá, durante los próximos días.

