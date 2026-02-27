Este viernes 27 de febrero, sobre las 3:30 de la tarde, una fuerte granizada sorprendió a Bogotá y provocó caos en varios corredores clave. Las imágenes muestran vías con fragmentos de hielo sobre el asfalto.
Esta es la imagen que compartió Caracol Radio:
#BOGOTÁ | Se reporta lluvia con granizo en varios puntos de la ciudad.Lee También
Hay precipitaciones a esta hora (3:28 p.m.) en las localidades de:
– Usaquén
– Chapinero
– Engativá
– Fontibón
– Teusaquillo
– Barrios Unidos
– Puente Arandahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/TnmSYzzRK1
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026
El fenómeno climático podría complicar el regreso a casa de miles de conductores y pasajeros, en una tarde que terminó con lluvia, pese a que la mañana de viernes había estado soleada.
De acuerdo con la frecuencia radial, las localidades donde se reportaron lluvias son:
Noticia en desarrollo…
