Este viernes 27 de febrero, sobre las 3:30 de la tarde, una fuerte granizada sorprendió a Bogotá y provocó caos en varios corredores clave. Las imágenes muestran vías con fragmentos de hielo sobre el asfalto.

Esta es la imagen que compartió Caracol Radio:

El fenómeno climático podría complicar el regreso a casa de miles de conductores y pasajeros, en una tarde que terminó con lluvia, pese a que la mañana de viernes había estado soleada.

De acuerdo con la frecuencia radial, las localidades donde se reportaron lluvias son:

Usaquén

Chapinero

⁠Engativá

⁠Fontibón

⁠Teusaquillo

⁠Barrios Unidos

⁠Puente Aranda

Noticia en desarrollo…

