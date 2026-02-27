El panorama del clima para Bogotá en los próximos días trae un respiro para quienes venían enfrentando jornadas pasadas por agua. El meteorólogo Max Henríquez anticipó que predominará el tiempo seco en buena parte del país y que en la capital las probabilidades de lluvia serán bajas en el corto plazo.

Henríquez aseguró que, tras las recientes precipitaciones, habrá una transición hacia condiciones más estables. “Después de las tempestades, vuelve la calma. Tiempo seco y caliente en buena parte del país. La verdad es que las probabilidades de lluvia son muy bajas en Bogotá, desde hoy hasta el domingo. El lunes reaparecen las lluvias en la tarde”, indicó.

El pronóstico deja claro que el fin de semana tendría un comportamiento mayoritariamente seco en la capital, con temperaturas más altas y menor presencia de nubosidad significativa. Sin embargo, el cambio se daría iniciando la nueva semana, cuando las lluvias volverían a presentarse en horas de la tarde.

Despues de las tempestades, vuelve la calma. Tiempo seco y caliente en buena parte del país. La verdad es que las probabilidades de lluvia son muy bajas en Bogotá, desde hoy hasta el domingo. El lunes reaparecen las lluvias en la tarde. pic.twitter.com/1vRSVO38Ut — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 26, 2026

Pronóstico del Ideam para el 27 de febrero en Colombia

En línea con ese panorama, el reporte del Ideam para las próximas horas de este viernes 27 de febrero señala que predominarán condiciones secas en amplias zonas del territorio nacional. No obstante, advierte que se esperan lluvias en sectores puntuales de las regiones Andina, Pacífica y de la Amazonia.

El instituto prevé precipitaciones importantes en zonas de Chocó, Santander, Tolima y Huila. También menciona la probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas en áreas de Antioquia, Guainía, Amazonas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica tiempo seco durante la jornada y escasa nubosidad.

Con este escenario, Bogotá tendría varios días con baja probabilidad de lluvias antes de que, según el pronóstico de Henríquez, las precipitaciones regresen el lunes en la tarde.

