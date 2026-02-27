La camioneta oficial del diputado de Cundinamarca, Luis Aroldo Ulloa, fue robada en la noche del miércoles 25 de febrero en un barrio cercano a la sede de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá.

De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol y con la versión entregada por el propio asambleísta, el hecho ocurrió cuando el diputado se detuvo en el sector de Quinta Paredes para comprar comida. Según relató y como quedó registrado en un video que circula en redes sociales, ingresó durante cerca de cinco minutos a un establecimiento comercial y, al regresar a su vehículo, fue abordado por cuatro hombres armados con revólver que se movilizaban en una camioneta gris.

Ulloa intentó oponerse al hurto, pero fue golpeado en la cabeza con un arma de fuego y derribado. Los delincuentes intentaron encender la camioneta Toyota oficial, pero al no lograrlo obligaron al diputado a ayudarlos a prenderla. Una vez el vehículo encendió, los agresores emprendieron la huida y lo dejaron en el lugar.

Mientras permanecía en el piso, el diputado observó pasar la camioneta gris en la que se transportaban los responsables. Posteriormente fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención y luego fue dado de alta.

Horas después, la Policía encontró la camioneta en una bodega en el municipio de Soacha. El automotor estaba desbalijado. Según las autoridades, los ocupantes del vehículo gris habrían regresado al barrio Mandalay tras el hurto para continuar cometiendo robos en la zona.

¿Cuáles son las camionetas más robadas en Bogotá?

Las camionetas más robadas en Bogotá corresponden, en su mayoría, a modelos de alta demanda en el mercado. De acuerdo con cifras de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre los vehículos más afectados se encuentran la Toyota Fortuner, Toyota Prado TXL y Toyota Hilux.

En el listado también aparecen referencias de la marca Mazda como la Mazda CX-5 y la Mazda CX-30, así como la Renault Alaskan y la Kia Sportage LX.

Según la información entregada por las autoridades, los colores más vulnerables al hurto son blanco, gris, negro y rojo. Estos datos hacen parte de los registros recopilados por las unidades de investigación judicial, que monitorean el comportamiento de este delito en la capital.

