El reciente recrudecimiento de la inseguridad en la localidad de Suba, al norte de la capital colombiana, tiene en vilo a sus habitantes. Según un reporte de Citytv, en menos de 24 horas se presentaron dos alarmantes episodios de violencia, uno en la intersección de la carrera 55 con calle 159, donde un grupo de delincuentes interceptó un vehículo en movilidad y atacó brutalmente a sus ocupantes.

El ataque comenzó a la 1:19 de la madrugada del jueves 8 de enero cuando, de acuerdo al relato de un testigo presencial que prefirió mantener el anonimato, un vehículo fue bloqueado por el auto de los asaltantes quienes descendieron al conductor y procedieron a atacar a una de las víctimas con un arma de fuego traumática.

“El carro llega y se estaciona. En ese momento llega otro carro que bloquea el vehículo y al conductor es la primera persona que bajan. El hombre herido recibió dos primeros disparos, que le dan en las piernas, él se tira hacia el carro y, por la otra puerta, le disparan en la cabeza tres veces”, , relató un testigo a Citytv. El saldo de la agresión fueron ocho impactos de bala en total y el robo del vehículo.

El testigo, además, expuso la grave situación que vive la localidad. “Son dos, tres casos diarios y no se ve que la situación tienda a ser diferente, cada vez es peor”. Múltiples testimonios de los residentes señalan un incremento en la delincuencia, habiendo experimentado robos de teléfonos móviles, asaltos a sus negocios y hurto de vehículos.

Ante la criticidad de la situación, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un “plan avispa” en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del portal de Transmilenio de Suba. Estas acciones, según explicó a CityTV el mayor Milton Pachón, comandante de la estación de Policía de Suba, se centran en aumentar la presencia policial en zonas críticas con el objetivo de contener la ola de robos y fortalecer el control policial.

