En medio de las alertas por manifestaciones en Bogotá, un escalofriante momento de inseguridad en la capital colombiana quedó registrado en video durante la tarde del miércoles 7 de enero.

Personas en Suba informaron de un robo en la calle 151A con carrera 45 (ver mapa), en la mencionada localidad bogotana, en el que un adulto mayor fue el blanco del ataque a plena luz del día.

De hecho, los testigos afirmaron que el hecho “estuvo a punto de cobrar la vida” del agredido en el norte de la ciudad, en una situación que poco después se tornó más tensa.

La información preliminar que se divulgó indica que los delincuentes abordaron con violencia al adulto mayor para despojarlo de sus pertenencias, ante la impotencia de la comunidad.

Incluso, en medio de las alarmas que se escuchan en el video es posible ver una reacción que marcó mayor preocupación cuando uno de los agresores sorprendió con disparos.

De acuerdo con el relato que salió a flote, el ataque con arma de fuego fue contra “una persona que se encontraba observando la situación”, aunque no se reportó que se registraran heridos.

La identificación de quienes llevaron a cabo el atraco contra el adulto mayor es complicado debido a que durante el episodio se quedaron con cascos de motocicleta puestos para evitar que se les viera el rostro.

Lo único posible que es posible observar dentro de la grabación que se hizo viral en redes sociales fue el color de las prendas que usaron en ese momento, aunque no hay mayores rasgos diferenciales.

Por ahora no hay ninguna clase de reportes oficiales sobre este impactante episodio en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, donde los afectados fueron blanco de un momento aterrorizante.

Queda por esperar si el registro audiovisual se convierte en alguna clase de apoyo para reaccionar a este hecho de inseguridad en la capital colombiana a plena luz del día, que además tuvo disparos por parte de los agresores.

¿Qué hacer si es testigo de un atraco en Bogotá?

Si es testigo de un atraco en Bogotá, es crucial mantener la calma y actuar de manera responsable para garantizar su seguridad y ayudar en el proceso judicial.

Mantener la calma: lo primero es no entrar en pánico. Si es testigo, su seguridad es lo más importante. No intentar intervenir directamente en el robo, ya que podría poner en peligro su vida. Llamar a las autoridades: lo más importante es notificar a la policía inmediatamente. Puede llamar al número 123, que es el de emergencias en Colombia. Proporcionar detalles como el lugar exacto del atraco, las características de los delincuentes (si las puede observar), y cualquier información relevante. Observar detalles importantes: si puede hacerlo de forma segura, intentar recordar detalles clave sobre los delincuentes, como su ropa, rasgos físicos, o incluso el vehículo utilizado en la fuga. Cuanta más información brindes a las autoridades, mayor será la posibilidad de que se capture a los responsables. No seguir a los delincuentes: evitar perseguir a los delincuentes o confrontarlos. Las autoridades están capacitadas para manejar este tipo de situaciones de manera más efectiva y segura. Ayudar con la investigación: si es solicitado, colaborar con la policía durante la investigación. Si el robo fue grabado por cámaras de seguridad o si puede proporcionar testimonio de lo sucedido, su colaboración será crucial.

Ser testigo de un crimen puede ser una experiencia impactante, pero su rol como testigo es fundamental para que las autoridades puedan hacer su trabajo y llevar a los responsables ante la justicia.

