Entre el 5 y el 10 de enero de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito habilitó una semana de atención masiva para madres, padres y cuidadores que requieren resolver trámites relacionados con matrículas, traslados o asignación de cupos en colegios distritales de Bogotá. Esta estrategia busca atender casos pendientes antes del inicio del calendario académico y evitar que los estudiantes pierdan el año escolar.

Sigue a PULZO en Discover

La atención durante estas fechas será presencial y únicamente con cita previa, con el fin de garantizar un proceso organizado y ágil. Según la SED, se espera atender a más de 3.000 personas por día en distintos puntos habilitados en la ciudad, lo que convierte a esta semana en una de las fases más intensivas del proceso de matrícula para 2026.

(Vea también: Cambio en vacaciones de colegios en Bogotá para 2026: estudiantes y padres, en la jugada)

Los lugares dispuestos para la atención incluyen el Colegio Ciudad de Bogotá (IED), el Colegio John F. Kennedy (IED), el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) y la Dirección Local de Educación de Suba. Los horarios establecidos son de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., y los sábados hasta las 12:30 del mediodía.

Para acceder al servicio, las familias deben agendar previamente una cita a través del portal oficial de la Secretaría de Educación (dando clic en este enlace). En la plataforma de agendamiento se solicita la información del estudiante y se debe seleccionar la opción correspondiente a la Semana de Atención Masiva de Novedades, además de escoger el punto de atención, el tipo de trámite y la fecha y hora disponibles.

Las citas estarán habilitadas hasta completar los cupos, por lo que la SED indicó que el agendamiento debe hacerse con anticipación. Una vez finalice esta semana especial, a partir del 13 de enero de 2026 la atención se retomará en las direcciones locales de educación en sus horarios habituales.

Desde el 14 de enero, las familias también podrán acercarse directamente a los colegios distritales, de acuerdo con la disponibilidad de cada institución. En ese mismo momento comenzará a correr el plazo para formalizar la matrícula: tras la asignación del cupo, habrá cinco días hábiles para completar el proceso de manera presencial, ya que, de no hacerlo, el cupo será liberado y asignado a otro estudiante.

¿Cuándo empiezan las clases en los colegios distritales de Bogotá en 2026?

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá para el calendario de 2026 iniciarán el lunes 26 de enero, según lo establecido en la programación definida por las autoridades educativas del Distrito. De esta manera, miles de estudiantes de instituciones públicas retomarán actividades escolares tras el receso de fin de año, dando inicio a un nuevo periodo lectivo que contempla jornadas académicas, evaluaciones y actividades pedagógicas a lo largo de los meses siguientes.

De acuerdo con el cronograma fijado, el año escolar se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante este tiempo se desarrollarán los dos semestres académicos, junto con los recesos establecidos para semanas de descanso, jornadas pedagógicas y actividades institucionales. La Secretaría de Educación ha señalado que este calendario busca garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la normativa vigente, así como una adecuada planeación del tiempo escolar para estudiantes, docentes y directivos de los colegios oficiales de la capital.

¿Cuáles son los 10 mejores colegios distritales de Bogotá?

De acuerdo con las Pruebas Saber 11 de 2025, estas son las mejores instituciones oficiales de la capital colombiana.

Colegio San José Norte (IED) con un promedio de 308 puntos. Colegio La Felicidad (IED) con un promedio de 313 puntos. Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) con un promedio de 300 puntos. Colegio Rodolfo Llinás (IED) con un promedio de 295 puntos.

* Pulzo.com se escribe con Z