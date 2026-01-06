El nuevo edificio que quedó en veremos en el norte de Bogotá, en la calle 100 con carreta Séptima, denominado El Pedregal, proyecto de renovación urbana de la empresa Aldea Proyectos S.A.S., tiene que hacer frente a un pago de 100.863 millones de pesos para seguir con los trabajos de renovación. El decreto que llevó a esta propuesta de financiación fue firmado por José Javier Suárez, el subdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), según informó El Tiempo.

Este procedimiento de financiamiento en forma de compensación monetaria se ocupa del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal y está regulado por el Decreto Distrital 188 de 2014, ajustado por el Decreto 315 de 2023. En consecuencia, va a posibilitar la edificación de la estación calle 100-8, la interconexión calle 100 con carrera Séptima, y los andenes calle 100, y la colocación de las redes primarias. Adicionalmente, cubrirá el coste por la demolición del actual puente en la calle 100 con carrera séptima, de acuerdo con el rotativo.

Este acuerdo se logró gracias a los contenidos del artículo 17 del Acuerdo 927 de 2024 del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027, según el periódico. Dicho plan prioriza la relevancia de proyectos estratégicos como el corredor verde de la Carrera Séptima y la Troncal Transmilenio Avenida 68.

La empresa Aldea Proyectos S.A.S., en opción de proceder con las obras de forma directa, eligió este mecanismo de compensación para que el IDU llevara a cabo los diseños, los estudios y ejecuciones completas. La empresa lo dejó claro en su comunicado, “Aldea Proyectos S.A.S. se acoge al segundo mecanismo, el cual establece que Aldea compense los estudios, diseños y las obras, para que el Instituto adelante la contratación completa de todas las fases necesarias para la interconexión”, de acuerdo con el rotativo.

La empresa consignará el pago completo o parcial en la cuenta que designe la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Tesorería. Tras la consignación total del monto, se podrán presentar las pruebas requeridas para el funcionamiento de las torres 1 y 2 del proyecto y de esta manera, continuar las obras en el megaproyecto de lujo, según el citado diario.

El proyecto El Pedregal está pendiente de un paso burocrático que debe ser resuelto para poder continuar con sus obras y seguir contribuyendo al desarrollo de Bogotá. Este proyecto está alineado con el Plan de Desarrollo Distrital que prioriza la movilidad segura y las conexiones troncales.

