Habitantes del sector relataron momentos de angustia durante el deslizamiento que afectó viviendas en Ciudad Bolívar. José Romero, uno de los residentes damnificados, explicó a ese canal que la lluvia se prolongó por cerca de una hora y que, al regresar a su casa, encontró el terreno colapsado, con grandes cantidades de lodo ingresando por debajo de las puertas.
Al interior de la vivienda había barro, llantas y basura arrastradas desde otros puntos de la ladera, elementos que no pertenecían al lugar y que dejaron la casa en condiciones inhabitables.
El testimonio de Romero coincide con el de otros vecinos, quienes señalaron que el movimiento de tierra ocurrió de manera repentina, sin dar tiempo para proteger enseres o documentos. La fuerza del deslizamiento obligó a varias familias a evacuar de inmediato, ante el temor de que el terreno continuara cediendo por la inestabilidad provocada por las lluvias.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO