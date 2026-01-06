author
Escrito por:  David Sánchez
Periodista     Ene 6, 2026 - 3:24 am

Un derrumbe ocurrido en la tarde del lunes 5 de enero dejó más de 10 familias afectadas en el barrio El Ensueño 2, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

La emergencia se presentó luego de un fuerte aguacero, que provocó el desprendimiento de tierra y escombros desde un cerro cercano a varias viviendas, según informó Citytv.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, la saturación del suelo por las lluvias facilitó el deslizamiento, que cubrió parcialmente varias casas y obligó a los residentes a evacuar de manera preventiva. Algunas familias perdieron enseres y tuvieron que buscar refugio temporal mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en la zona.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, que realizaron inspecciones técnicas para establecer el nivel de afectación y el riesgo de nuevos movimientos en masa. Las autoridades adelantaron labores de remoción del material y recomendaron mantener la evacuación en los puntos más críticos.

La situación volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de sectores de Ciudad Bolívar frente a las lluvias, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas y suelos inestables, donde se mantienen monitoreos permanentes para prevenir nuevas emergencias.

Testigos hablan sobre deslizamiento en Ciudad Bolívar

Habitantes del sector relataron momentos de angustia durante el deslizamiento que afectó viviendas en Ciudad Bolívar. José Romero, uno de los residentes damnificados, explicó a ese canal que la lluvia se prolongó por cerca de una hora y que, al regresar a su casa, encontró el terreno colapsado, con grandes cantidades de lodo ingresando por debajo de las puertas.

Al interior de la vivienda había barro, llantas y basura arrastradas desde otros puntos de la ladera, elementos que no pertenecían al lugar y que dejaron la casa en condiciones inhabitables.

El testimonio de Romero coincide con el de otros vecinos, quienes señalaron que el movimiento de tierra ocurrió de manera repentina, sin dar tiempo para proteger enseres o documentos. La fuerza del deslizamiento obligó a varias familias a evacuar de inmediato, ante el temor de que el terreno continuara cediendo por la inestabilidad provocada por las lluvias.

