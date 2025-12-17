La movilidad en Bogotá se complicó en la noche de este miércoles 17 de diciembre a causa de las fuertes lluvias en varias localidades que tienen con trancón varios puntos de la ciudad.

La carrera séptima, una de las más transitadas en la hora pico, es donde se han registrado mayormente los bloqueos, puntualmente a la altura de la calle 72 y la calle 67.

Según registros en redes sociales, los encharcamientos provocados por las fallas en el alcantarillado, ha llevado a que este sector tenga complicaciones en la movilidad. Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la localidad de Chapinero, en la Carrera 7 con Av. Chile (calle 72).

🌧️[07:21 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la localidad de Chapinero, en la Carrera 7 con Av. Chile (calle 72). ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/NDETJCZm49 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 18, 2025

Por otra parte, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), en la noche de este miércoles se presentan lluvias de carácter moderado en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el exceso de velocidad sigue siendo uno de los mayores riesgos en las vías y, durante la temporada de lluvias, recomiendan a los conductores manejar a baja velocidad y con extrema precaución.

