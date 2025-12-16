Bogotá ha vivido una tarde aguada durante este martes 16 de diciembre por cuenta de los fuertes aguaceros en distintos sectores de la ciudad. En pleno inicio de la novena de aguinaldos, el clima ha sido adverso a tal punto de que hay zonas en las que ha caído bastante granizo.

#BOGOTÁ | Se presentan fuertes lluvias con granizo en el norte de Bogotá, en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.

Autoridades recomiendan a conductores manejar con precaución.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/C7qYCPNEbh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

De acuerdo con el Idiger, las precipitaciones se han dado principalmente en las siguientes localidades:

Usaquén.

Suba.

Teusaquillo.

Chapinero.

Engativá.

Barrios Unidos.

Los Mártires.

Ciudad Bolívar.

Si bien no se han reportado personas, vehículos o propiedades afectadas, la situación más crítica se vivió sobre la calle 57 con avenida Caracas: un árbol cayó sobre la vía y causó un problema de movilidad en Transmilenio, que desencadenó un contraflujo entre la calle 69 hasta la calle 63, sentido norte. Además, las estaciones de Flores y Calle 57 suspendieron sus operaciones de manera temporal.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, los bomberos llegaron al lugar para remover el tronco caído. Se hicieron desvíos por las calles 45 y 57 para llevar el recorrido a cabo hacia la NQS (carrera 30).

⏰#TMAhora (3:40 p.m.) 📍Avenida Caracas con calle 57 🟥Por caída de árbol, la flota troncal realiza contraflujo controlado desde calle 69, costado norte de flores, hasta calle 53 con caracas 🚫Las estaciones Flores y calle 57 suspenden su operación temporalmente pic.twitter.com/CNFy1slBCH — TransMilenio (@TransMilenio) December 16, 2025

Otras novedades son las siguientes:

Un encharcamiento en la intersección de la avenida Circunvalar con calle 84, donde los conductores han tenido que reducir considerablemente la velocidad, provocando un flujo más lento del habitual.

Otro árbol caído en la Autopista Norte con calle 243, en el sentido para ingresar a la capital colombiana. Si bien no obligó a cerrar toda la vía (cayó en una calzada), los carros han tenido problemas para circular.

[03:40 p. m.] #AEstaHora | Se presenta novedad en vía por caída de árbol en la localidad Usaquén, Autonorte con calle 243, sentido Norte – Sur. ⚠️ Afectación de un carril⚠️ ¡Transita con precaución! 🚒🧑‍🚒Se gestiona unidad de @BomberosBogota. ⭕️Ruta Alterna:

✅Carrera 7 https://t.co/w8BqBBfb8z pic.twitter.com/gVJavu8qQT — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 16, 2025

Noticia en desarrollo…

