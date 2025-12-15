El pasado 8 de noviembre un taxista atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, entre ellas, a dos menores de edad que pertenecían a una misma familia. Karol Stepanía Arturo Torres, de 15 años, falleció a causa de la gravedad de las heridas que provocó el choque y su hermano, de 7 años, permanecía en coma y bajo pronóstico reservado.

Después de más de un mes del accidente, Juan Martín Arturo Torres finalmente despertó, pese a que uno de los médicos que lo atendía le dijera a su familia que no había mayor esperanza de una pronta recuperación.

La mamá de los menores, Derly Milena Torres, contó en entrevista con Noticias RCN que en una noche reciente los médicos que atendían al menor anticiparon que iban a tomar decisiones porque no había más por hacer. Sin embargo, este 15 de diciembre se conoció que Martín Arturo salió del coma. “En la entrada de la habitación (el doctor) me dice: ‘Mamá, no sé qué pasó, yo te había dado otro dictamen, pero Juan está aquí’. Yo le dije: “Doctor, fue mi fe’”, dijo Milena Torres, entre lágrimas, sobre la alentadora noticia.

Sobre los detalles de lo que ha sido el reencuentro con su hijo, Milena Torres contó que el menor ha dicho que ha visto a su hermana fallecida. “Él me ha contado que ha visto a su hermana, que ha subido al cielo, que la hermana le dijo que no iba a volver, pero que él tenía que volver. En ese lapso también me cuenta que vio a Dios”, agregó.

Mamá de los menores atropellados por taxista en Bogotá habló por primera vez

Al ser interrogada por la responsabilidad del José Eduardo Chalá Franco, taxista que fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra, la mujer aseguró que tiempo después se enteró de que el choque fue provocado por el hombre mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

“Yo me vengo a enterar que fue alcoholismo, después de un tiempo, porque no tengo la noción del tiempo. La verdad no juzgo a nadie, pero sí es momento de sanar con mi familia. Todo se lo dejo a las autoridades pertinentes“, dijo Milena Torres.

En cuanto a la muerte de su hija, la mujer aseguró: “Me llevo los recuerdos más hermosos del mundo, su sonrisa, su nobleza y gracias a todas las personas que la conocieron y le brindaron un poco de sonrisa”.

Presentadora lloró en vivo al escuchar a la madre de los menores

Al finalizar la entrevista, Jessica de la Peña, presentadora del noticiero, no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato de la mamá de las víctimas del accidente.

“Escuchando a la mamá de Juan, me tocó respirar para poder seguir con esta noticia. Los milagros existen y aquí vamos a seguir acompañándolos”, dijo la presentadora en la emisión.

Por ahora, se sabe que el menor de 7 años está consciente y debe iniciar un proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus huesos y articulaciones.

