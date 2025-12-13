En la diagonal 45 sur # 24B-20 funciona un local de embutidos que se ha vuelto punto obligado para los amantes de las hamburguesas en Bogotá. A cualquier hora del día es común ver filas de clientes que esperan para hacer su pedido, una escena que se ha repetido con frecuencia y que refleja la alta demanda del producto entre quienes visitan la zona.

Según se observa en contenidos publicados por el canal ‘holafood’ en TikTok, uno de los aspectos que más atrae a los compradores es la porción de carne, que resulta considerablemente más grande frente a la de otros establecimientos similares. Pese a su tamaño, el precio comienza desde los 14.500 pesos, lo que ha contribuido a su popularidad entre los consumidores.

El establecimiento también ofrece una alternativa para quienes prefieren opciones diferentes a las tradicionales. Los clientes pueden pedir la hamburguesa con arepa en lugar de pan, una variación que se ha convertido en una de las particularidades del lugar y que causa curiosidad entre quienes llegan a probarla.

La combinación entre precio, tamaño de la porción y esta opción poco convencional ha llevado a que el local sea mencionado con frecuencia en redes sociales, donde se destacan las largas filas y las reacciones positivas de quienes logran conseguir una de sus hamburguesas.

Ubicación: Diagonal 45 Sur 24B–20, Barrio Claret Avenida carrera 50 18 13 Sur Ciudad Montes Punto físico de distribución: Kra. 4 estadio 34/12 barrio departamental. Ibague Tolima Distribuidor autorizado: Barrio San Jorge cra 22 47-24. Manizales-Caldas

¿Cuál fue el plato ganador del Burger Master 2025 en Bogotá?

The Prince Burger, del restaurante Bícono, fue elegido como el plato ganador del Burger Master 2025 en Bogotá, según los resultados revelados por los organizadores del evento gastronómico. La propuesta destacó entre decenas de competidoras de la capital por su combinación de ingredientes y presentación, lo que le permitió obtener la mayor votación del público.

La hamburguesa, inspirada en elementos de la cultura pop, se posicionó como la favorita de los comensales gracias a su sabor y concepto. Con este reconocimiento, Bícono se consolida como uno de los establecimientos más destacados del certamen en la ciudad.

¿Cuántas veces a la semana puedo comer hamburguesa?

Como parte de una dieta equilibrada, los nutricionistas señalan que se pueden consumir hamburguesas entre 1 y 2 veces por semana, siempre que se prioricen ingredientes de buena calidad. Esto incluye optar por carne magra, panes integrales y añadir una buena cantidad de verduras. También recomiendan evitar acompañamientos como papas fritas y bebidas azucaradas, que pueden aumentar significativamente la carga calórica y de grasas saturadas de la comida.

En cuanto al tipo de proteína, los expertos advierten que la carne roja procesada debe limitarse a menos de una vez por semana y que la carne roja fresca no debería superar las 3 o 4 porciones semanales. Para reducir el consumo de grasas saturadas y sodio, sugieren alternar con opciones más saludables como hamburguesas de pavo o vegetales, lo que permite mantener una alimentación balanceada sin dejar de disfrutar este tipo de preparaciones.

