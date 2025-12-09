En medio de chats que salen a flote y más en donde los usuarios quedan expuestos, especialistas pusieron la lupa en la contraseña más usada en Colombia y Latinoamérica por la alerta detrás de ese asunto,

Utilizar una credencial predecible en el mundo digital, advierte Eset, compañía experta en detección proactiva de amenazas, es como cerrar la puerta de la casa con una traba de papel, o como tener una caja fuerte de última generación, pero que al lado tenga un ‘post-it’ con la clave de acceso.

Este mal hábito está presente ya desde hace varios años y vuelve a confirmarse en informes recientes: 123456 es la contraseña más usada en 2025, lo que pone en serio riesgo la integridad de los datos e información sensible de las personas, trasciende las generaciones y no pasa de moda.

Un informe reciente de NordPass y otro de Comparitech destacan que 123456 fue la contraseña más utilizada en 2025, y el 25% de las 1.000 contraseñas principales consisten únicamente en números. Lo que deja en evidencia que las personas optan por credenciales simples y hasta obvias, en detrimento de la seguridad de su información personal y sensible.

“Una de las principales conclusiones que se desprenden de uno de los reportes es que la costumbre de usar contraseñas débiles y predecibles trasciende las generaciones. No importa el rango etario de las personas: en cada una de las categorías 123456 está en el top de las claves más elegidas para acceder a cuentas, servicios y plataformas online. Es decir, un nativo digital que la mayor parte de su vida trascurrió en el mundo online, adopta la misma práctica riesgosa y poco prudente que una persona de 70 años, con, tal vez, menos conocimientos o que usa el celular solo para hablar por teléfono o mensajear”, aseguró Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de Eset Latinoamérica.

¿Cuáles son las contraseñas menos seguras en Colombia y Latinoamérica?

El análisis de Comparitech dejó en evidencia las siguientes como las claves más utilizadas a nivel internacional en América Latina:

123456: usada 7’618.192 veces 12345678: usada 3’676.487 veces 123456789: usada 2’866.100 veces admin: usada 1’987.808 veces 1234: usada 1’771.335 veces

La lista de NordPass mostró los siguientes resultados:

123456: usada 21’627.656 veces admin: usada 21’030.012 veces 12345678: usada 8’274.408 veces 123456789: usada 5’673.712 veces

En lo que respecta a América Latina, el panorama es un poco más preocupante, ya que, a la falta de conciencia sobre la seguridad digital y el uso poco consciente de contraseñas, se le suma el auge de ciberamenazas en la región.

“Usar contraseñas débiles compromete la seguridad individual, pero también contribuye a la vulnerabilidad general de la región frente a posibles ataques.”, afirmó Gutiérrez Amaya de Eset.

En lo que respecta al ámbito corporativo, el panorama también preocupa. La criticidad de utilizar contraseñas débiles y/o predecibles en un ámbito empresarial es mucha, ya que no solo se puede poner en jaque información personal y sensible de cada usuario, sino también de la propia empresa, sus clientes y proveedores.

Además, según Eset, puede significar la pérdida importante de dinero como de la reputación de la organización. Pero más allá de todas estas alarmas, las contraseñas débiles siguen siendo una constante en las organizaciones.

Lo impactante es que los seguimientos demostraron que la contraseña más usada en todos los casos es 123456, incluso al revisar en Colombia y el resto de países de América Latina o al discriminar entre las diferentes generaciones de usuarios.

Un ejemplo reconocido del mundo es el robo en el Louvre de París, lugar en el que se pensaría que tamaña riqueza cultural estaría protegida con las medidas más estrictas y potentes de seguridad. Pero, en octubre de este año, el sistema de seguridad del prestigioso museo fue vulnerado por una circunstancia tan grave como preocupante: la contraseña era Louvre. Como resultado se comprometió toda la red de seguridad y permitió el robo de joyas valuadas en más de 100 millones de dólares.

“Este caso de trascendencia internacional muestra que hasta el sistema más sofisticado de seguridad (cámaras, alarmas, puertas blindadas), puede ser vulnerado fácilmente gracias a una contraseña débil o muy obvia”, destacan desde Eset.

¿Cómo crear contraseñas seguras para cuentas digitales?

Ahora bien, si se desea crear contraseñas propias personalizadas, Eset comparten un par de consejos:

Longitud: las contraseñas más largas proporcionan una barrera que es más difícil de penetrar para los ataques de fuerza bruta. Lo recomendable es que tengan al menos 12 caracteres, pero mientras más larga es aún más segura.

las contraseñas más largas proporcionan una barrera que es más difícil de penetrar para los ataques de fuerza bruta. Lo recomendable es que tengan al menos 12 caracteres, pero mientras más larga es aún más segura. Complejidad: debe incluir variedad de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales). Esto aumenta exponencialmente el número de combinaciones posibles, haciendo que la contraseña sea mucho más difícil de adivinar.

debe incluir variedad de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales). Esto aumenta exponencialmente el número de combinaciones posibles, haciendo que la contraseña sea mucho más difícil de adivinar. Aleatoriedad: evitar patrones predecibles o secuencias obvias, como palabras comunes, nombres de personas, fechas de nacimiento o cadenas como “123456”.

evitar patrones predecibles o secuencias obvias, como palabras comunes, nombres de personas, fechas de nacimiento o cadenas como “123456”. Diversidad: no usar la misma contraseña para varias cuentas, porque si una contraseña se ve comprometida en una cuenta, todas las demás que comparten esa contraseña son vulnerables.

Para evitar contraseñas débiles o previsibles, el paso más simple es usar un Generador de Contraseñas, una solución práctica y gratuita que ayuda a crear contraseñas seguras y robustas, esenciales para proteger las cuentas y los datos personales.

