Los expertos en ciberseguridad continúan alertando sobre la importancia de elegir contraseñas robustas y evitar patrones numéricos fáciles de identificar, especialmente cuando se trata de proteger cuentas bancarias y datos personales. Aunque hoy en día muchos usuarios emplean herramientas de autenticación como la huella digital o el reconocimiento facial, la vulnerabilidad de una contraseña débil puede exponer la información financiera a ataques de ciberdelincuentes.

Las entidades bancarias han implementado una serie de avances tecnológicos para fortalecer la seguridad de sus plataformas. Sin embargo, la responsabilidad del usuario en la creación de contraseñas sigue siendo determinante. Un error frecuente es optar por combinaciones numéricas sencillas, como “1234”, “0000” o secuencias ascendentes y descendentes que resultan extremadamente predecibles. Según especialistas citados por Semana, este tipo de claves continúa siendo uno de los principales blancos de ataques por parte de ciberdelincuentes.

(Vea también: Viene cambio grande para 22 millones de usuarios de Transfiya: ¿cómo se moverá la plata?)

Los atacantes se benefician enormemente de las contraseñas que contienen datos relacionados con el usuario, como fechas de nacimiento, números de teléfono, direcciones o códigos postales. Estos detalles, al estar vinculados a la información personal, pueden ser identificados fácilmente a través de técnicas de ingeniería social. Así, lo que para muchos puede parecer una manera práctica de recordar la contraseña, en realidad termina siendo un punto de entrada para quienes buscan vulnerar el acceso a cuentas bancarias.

Uno de los riesgos más graves es el uso de fechas o datos que cualquier persona con acceso básico a información pública puede conseguir, aumentando así la probabilidad de que una cuenta bancaria sea blanco de robo. Los números relacionados con tarjetas de débito o crédito también resultan tentadores para los atacantes, precisamente porque pueden asociarse directamente con la identidad financiera del usuario.

¿Cómo tener una contraseña segura?

A la luz de estos riesgos, tanto investigadores como entidades de seguridad digital han establecido directrices para reducir la vulnerabilidad de las contraseñas en la banca. Entre las recomendaciones más efectivas, se destaca:

Evitar cualquier tipo de patrón simple o repetitivo. Contraseñas como “1111”, “2222” o “3333” representan opciones que los sistemas de ataque automatizados prueban en primera instancia.

Descarte series numéricas consecutivas, por ejemplo, “1234” o “5678”.

No utilice fechas de nacimiento, aniversarios u otra información personal fácil de asociar contigo.

Incluya una mezcla de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para crear contraseñas más complejas y seguras.

Actualice periódicamente las contraseñas. Hacerlo reduce la exposición ante posibles filtraciones o intentos de fraude.

(Lea también: A clientes con cuentas en bancos les dicen a los cuántos días las inactivan por no uso)

Mantenerse alerta y aplicar estos consejos puede marcar la diferencia entre garantizar la protección de los datos bancarios y ser víctima de los ciberdelincuentes. Tal como enfatizan los reportes consultados por Semana, la seguridad digital parte desde la configuración de una contraseña sólida y única, la cual dificulte la labor de cualquier atacante. Además, la educación digital permanente resulta clave para enfrentar el desafío creciente de las amenazas virtuales en el ámbito financiero.

Consejos de seguridad para cuidar la cuenta de banco

Para proteger la cuenta bancaria, evite compartir la clave o datos personales con terceros, incluso si dicen ser del banco. Active la verificación en dos pasos y revise frecuentemente tus movimientos. No acceda a la banca desde redes wifi públicas ni haga clic en enlaces sospechosos. Si recibe mensajes o llamadas inusuales, comuníquese directamente con la entidad financiera y reporte lo sucedido. Además, mantenga actualizado el antivirus de sus dispositivos. Si nota transacciones que no reconoce o que no hizo, repórtelas de inmediato. La prevención y el control frecuente son clave para evitar fraudes o robos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.