Las Consultas interpartidistas de Colombia de 2026 dejaron varias lecturas políticas y una de las más comentadas fue la votación que obtuvo Juan Daniel Oviedo, quien alcanzó más de un millón de votos en la consulta en la que finalmente se impuso Paloma Valencia.

Aunque el resultado dejó a la senadora como candidata presidencial de su coalición, el desempeño del exdirector del Dane llamó la atención de analistas y dirigentes políticos, pues su respaldo en las urnas terminó siendo mucho más alto de lo que varias encuestas habían proyectado.

La cifra también abrió una incógnita en círculos políticos y en redes sociales: qué papel podría tener Oviedo en la campaña presidencial que arranca tras las consultas.

La comparación con lo que ocurrió con Francia Márquez

La situación recordó lo ocurrido en 2022 con Francia Márquez, quien obtuvo una votación significativa en la consulta del Pacto Histórico que ganó Gustavo Petro.

Aunque Márquez no ganó esa consulta, el caudal de votos que consiguió, 785.215, terminó siendo determinante para que Petro la escogiera como su fórmula vicepresidencial, una decisión que luego se reflejó en la victoria en las Elecciones presidenciales de Colombia de 2022.

Por esa razón, algunos sectores comenzaron a preguntarse si un escenario similar podría repetirse ahora con Oviedo, teniendo en cuenta que su votación demuestra que tiene un electorado propio dentro de la coalición.

¿Podría Oviedo terminar en la fórmula vicepresidencial?

Por ahora no hay confirmaciones sobre el futuro político de Juan Daniel Oviedo, pero su resultado en las urnas lo dejó bien posicionado dentro del mapa electoral que surge tras las consultas.

La decisión sobre la fórmula vicepresidencial será una de las primeras que deberá tomar Paloma Valencia en los próximas días, en medio de la reconfiguración de alianzas rumbo a las Elecciones presidenciales de Colombia de 2026.

En ese contexto, la votación de Oviedo no pasó desapercibida y ya empezó a alimentar especulaciones sobre el papel que podría jugar en la campaña que se viene.

