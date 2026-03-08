Es hora de votar. Desde las 8 de la mañana de este domingo, más de 101.000 meses están habilitadas para que 39’002.239 colombianos salgan a darle su voto de confianza a los aspirantes al Congreso y a las 3 consultas que definirán los últimos candidatos a la presidencia.

La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han dado a conocer que las garantías para estos comicios nacionales están garantizadas. Desde el escrutinio, hasta la seguridad de los lugares de votación tienen el respaldo de las autoridades locales, gubernamentales y nacionales para que todo suceda con total transparencia y normalidad.

Sin embargo, cabe resaltar que en la noche del sábado 7 de marzo se presentó un hecho de violencia que llamó la atención. En Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), un grupo de jóvenes vandalizaron cuatro puestos de votación, destruyendo urnas y cubículos. Hasta el momento, las autoridades no han dado un parte de cómo inició la jornada allí este domingo:

Los puestos de votación estarán abiertos hasta las 4 de la tarde. Los colombianos deben tener en cuenta que después de esa hora solo podrán ejercer su derecho al voto aquellos que ya hayan entregado su cédula a los jurados de votación. De lo contrario, no podrán participar de estos comicios.

En las ciudades principales, los alcaldes han dado total respaldo para que estas elecciones surjan sin inconvenientes y desde las 6 de la mañana, los jurados de votación estuvieron llegando a diferentes puntos del país.

Por qué se vota hoy en Colombia

Los colombianos que vayan a votar podrán hacerlo por 3 cosas principalmente:

Senado

Cámara de representantes

Consultas interpartidistas

Cabe resaltar que en los puestos de votación entregarán por obligación los tarjetones para elegir senadores y representantes a la cámara (solo puede votar por uno en cada tarjetón), pero si quiere participar de las consultas sí debe pedirles a los jurados ese tarjetón.

En ningún caso, las personas pueden permitir que se les acerquen personas externas para ofrecerles ayuda o darles indicaciones de por quién votar. Asimismo, los colombianos podrán llevar su propio bolígrafo si así lo desean.

