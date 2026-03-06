Entre el 5 y el 7 de marzo, el Consejo Nacional Electoral desarrollará una intensa jornada nacional de capacitación dirigida a los testigos electorales en todo el país. Esta formación busca reforzar los conocimientos para quienes vayan a cumplir esta labor en los puestos de votación del próximo domingo cuando las urnas se abran para los comicios legislativos y las consultas interpartidistas.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., en bloques de dos horas por capacitación para facilitar la presencia de estos actores electorales y les garantiza a las agrupaciones políticas que sus testigos acreditados ejercezan de manera rigurosa su labor de vigilancia de cada uno de los votos depositados en las urnas, fortaleciendo la legitimidad y la transparencia de estos eventos democráticos.

Durante estas sesiones se explicarán en detalle las funciones y responsabilidades de los testigos electorales antes, durante y después de la jornada de votación. Además, se hará énfasis en la facultad que tienen para hacer fotografías del E-14 y la manera en la que pueden reportar esa evidencia a su respectiva agrupación política.

En estas capacitaciones teórico prácticas también se les instruirá sobre los comportamientos o acciones que no pueden demostrar en los puestos de votación como interferir en el proceso electoral, llevar distintivos de los candidatos, portar publicidad de las agrupaciones políticas o actuar como guía electoral.

Finalmente, desde el CNE se reitera el llamado urgente a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y coaliciones que hayan inscrito listas de candidatos a las elecciones de Congreso de la República, y campañas que se confrontarán en las Consultas, que este jueves 5 de marzo a la medianoche finaliza el plazo para postular a los testigos electorales. Si tienen alguna inquietud pueden llamar a la línea 300 9110489 donde se les apoyará con el proceso tecnológico.

Conoce los puntos a los que puedes acudir en cada ciudad:

Departamento Lugar Direccion Amazonas – Leticia Auditorio Instituto SINCHI Avenida Vásquez Cobo entre calles 15 y 16 – Salón principal Sinchi Antioquia – Medellín Hotel Marriot Medellín Calle 1A Sur No. 43a – 83 Arauca – Arauca Villa Montes Salón de Eventos Cra. 21 No 26-19 Barrio Miramar Frontera. Atlántico – Barranquilla Movich Buró 51 Calle 94 #51B – 57, Riomar Barrancabermeja Hotel Millenium Calle 71 # 18 – 09 Bolivar – Cartagena Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel Cra. 9 #22-850, La Boquilla Boyacá – Tunja Universidad Santo Tomas Centro Histórico Calle. 19 No. 11 – 64 Caldas – Manizales Hotel & Resort Varuna Calle 62 23C – 18 Caquetá – Florencia Cámara de Comercio Florencia Calle 17 No. 8-72 Esq. Casanare – Yopal Cámara de Comercio Yopal Cra 29 # 14-47 Salón Quiripa piso 2 Cauca – Popayan Hotel San Martin Cra. 9 No. 18N-40 Esquina, frente a la Glorieta Antonio Cesar – Valledupar 3C Hotels Cra. 7 #16A-30 Chaparral CENTRO CONERCIAL LINDAY CHAPARRAL Calle 9 N. 8 – 68 Choco – Quibdó Hotel Galu Cra. 3 con 28 Cundinamarca – Bogota Hotel & centro de convenciones Ilar corferias Ac 24 #43A-85 Guajira – Riohacha Hotel Guimaura Av. La Marina # 1E 174 Guanía – Inírida Casa Parature S.A.S Cra. 25 26A BIS 07 Int Mz H CS 08 Barrio Brisas Guaviare – San José del Guaviare Hotel El aeropuerto s.a.s Calle 10 20 C 44 Barrio El Dorado Huila – Neiva Hotel Chicala Calle 6 N. 2 -57 Centro Magdalena – Santa Marta Hotel Estelar Santa Marta Kilometro 8 Pozos Colorados Meta – Villavicencio GHL HOTEL GRAND VILLAVICENCIO Cra. 39c #19C 15 Montería – Córdoba GHL MONTERIA Calle 44 #8-43 Piso 2 Salón Bombardino Nariño – Pasto Tempo Cra. 37 # 19 b – 35 Norte de Santander – Cúcuta Hotel Casa Blanca salón Cian Av. 6 # 14-55, La Cabrera Putumayo – Mocoa Club Campestre Arapaima Calle 6 #12-224 a Quindío – Armenia Armenia Hotel Cra. 14 #8 Norte – 67 Risaralda – Pereira Expofuturo Event Center Cra. 19 # 93-02, sector Villa Olímpica San Andrés y Providencia – San Andrés Samawi Hotel Cra. 1 # 21 Santander – Bucaramanga Hotel Chicamocha Calle 34 #31-24 Sucre – Sincelejo Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 Barrio Boston Tolima – Ibagué Hotel Estelar Altamira Cra. 1 No. 45-50 Altos de Santa Elena Tumaco Hotel Nabú Calle Mosquera centro Valle del Cauca – Cali Centro de eventos Cali Calle 5 #84-01, Las Vegas Vaupés – Mitú Estadero Los Paisas Cra. 13a #15-45 Barrio Centro Vichada – Puerto Carreño Casa comunal – Auditorio Asojuntas Cra 6 # 22-08 Barrio Santa Teresita.

