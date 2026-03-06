Entre el 5 y el 7 de marzo, el Consejo Nacional Electoral desarrollará una intensa jornada nacional de capacitación dirigida a los testigos electorales en todo el país. Esta formación busca reforzar los conocimientos para quienes vayan a cumplir esta labor en los puestos de votación del próximo domingo cuando las urnas se abran para los comicios legislativos y las consultas interpartidistas.
La jornada se desarrollará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., en bloques de dos horas por capacitación para facilitar la presencia de estos actores electorales y les garantiza a las agrupaciones políticas que sus testigos acreditados ejercezan de manera rigurosa su labor de vigilancia de cada uno de los votos depositados en las urnas, fortaleciendo la legitimidad y la transparencia de estos eventos democráticos.
Durante estas sesiones se explicarán en detalle las funciones y responsabilidades de los testigos electorales antes, durante y después de la jornada de votación. Además, se hará énfasis en la facultad que tienen para hacer fotografías del E-14 y la manera en la que pueden reportar esa evidencia a su respectiva agrupación política.
En estas capacitaciones teórico prácticas también se les instruirá sobre los comportamientos o acciones que no pueden demostrar en los puestos de votación como interferir en el proceso electoral, llevar distintivos de los candidatos, portar publicidad de las agrupaciones políticas o actuar como guía electoral.
Finalmente, desde el CNE se reitera el llamado urgente a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y coaliciones que hayan inscrito listas de candidatos a las elecciones de Congreso de la República, y campañas que se confrontarán en las Consultas, que este jueves 5 de marzo a la medianoche finaliza el plazo para postular a los testigos electorales. Si tienen alguna inquietud pueden llamar a la línea 300 9110489 donde se les apoyará con el proceso tecnológico.
Conoce los puntos a los que puedes acudir en cada ciudad:
|Departamento
|Lugar
|Direccion
|Amazonas – Leticia
|Auditorio Instituto SINCHI
|Avenida Vásquez Cobo entre calles 15
y 16 – Salón principal Sinchi
|Antioquia – Medellín
|Hotel Marriot Medellín
|Calle 1A Sur No. 43a – 83
|Arauca – Arauca
|Villa Montes Salón de
Eventos
|Cra. 21 No 26-19 Barrio Miramar
Frontera.
|Atlántico – Barranquilla
|Movich Buró 51
|Calle 94 #51B – 57, Riomar
|Barrancabermeja
|Hotel Millenium
|Calle 71 # 18 – 09
|Bolivar – Cartagena
|Radisson Cartagena
Ocean Pavillion Hotel
|Cra. 9 #22-850, La Boquilla
|Boyacá – Tunja
|Universidad Santo Tomas
|Centro Histórico Calle. 19 No. 11 – 64
|Caldas – Manizales
|Hotel & Resort Varuna
|Calle 62 23C – 18
|Caquetá – Florencia
|Cámara de Comercio
Florencia
|Calle 17 No. 8-72 Esq.
|Casanare – Yopal
|Cámara de Comercio
Yopal
|Cra 29 # 14-47 Salón Quiripa piso 2
|Cauca – Popayan
|Hotel San Martin
|Cra. 9 No. 18N-40 Esquina, frente a la
Glorieta Antonio
|Cesar – Valledupar
|3C Hotels
|Cra. 7 #16A-30
|Chaparral
|CENTRO CONERCIAL
LINDAY CHAPARRAL
|Calle 9 N. 8 – 68
|Choco – Quibdó
|Hotel Galu
|Cra. 3 con 28
|Cundinamarca – Bogota
|Hotel & centro de
convenciones Ilar corferias
|Ac 24 #43A-85
|Guajira – Riohacha
|Hotel Guimaura
|Av. La Marina # 1E 174
|Guanía – Inírida
|Casa Parature S.A.S
|Cra. 25 26A BIS 07 Int Mz H CS 08
Barrio Brisas
|Guaviare – San José
del Guaviare
|Hotel El aeropuerto s.a.s
|Calle 10 20 C 44 Barrio El Dorado
|Huila – Neiva
|Hotel Chicala
|Calle 6 N. 2 -57 Centro
|Magdalena – Santa
Marta
|Hotel Estelar Santa Marta
|Kilometro 8 Pozos Colorados
|Meta – Villavicencio
|GHL HOTEL GRAND
VILLAVICENCIO
|Cra. 39c #19C 15
|Montería – Córdoba
|GHL MONTERIA
|Calle 44 #8-43 Piso 2 Salón
Bombardino
|Nariño – Pasto
|Tempo
|Cra. 37 # 19 b – 35
|Norte de Santander –
Cúcuta
|Hotel Casa Blanca salón
Cian
|Av. 6 # 14-55, La Cabrera
|Putumayo – Mocoa
|Club Campestre Arapaima
|Calle 6 #12-224 a
|Quindío – Armenia
|Armenia Hotel
|Cra. 14 #8 Norte – 67
|Risaralda – Pereira
|Expofuturo Event Center
|Cra. 19 # 93-02, sector Villa Olímpica
|San Andrés y
Providencia – San Andrés
|Samawi Hotel
|Cra. 1 # 21
|Santander –
Bucaramanga
|Hotel Chicamocha
|Calle 34 #31-24
|Sucre – Sincelejo
|Parque Comercial
Guacarí
|Calle 28 # 25B-365 Barrio Boston
|Tolima – Ibagué
|Hotel Estelar Altamira
|Cra. 1 No. 45-50 Altos de Santa Elena
|Tumaco
|Hotel Nabú
|Calle Mosquera centro
|Valle del Cauca – Cali
|Centro de eventos Cali
|Calle 5 #84-01, Las Vegas
|Vaupés – Mitú
|Estadero Los Paisas
|Cra. 13a #15-45 Barrio Centro
|Vichada – Puerto
Carreño
|Casa comunal – Auditorio
Asojuntas
|Cra 6 # 22-08 Barrio Santa Teresita.
