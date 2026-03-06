Para este año, el incumplimiento de la ley seca se clasifica como una multa general tipo 4, la más alta dentro de las categorías de infracciones de policía. Según el ajuste del salario mínimo para 2026, el valor de la sanción está fijado entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), lo que equivale a una suma máxima de aproximadamente 1’867.616 pesos.

En el marco de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo, el Gobierno Nacional recordó la vigencia de la ley seca, respaldada por el Decreto 0188 de 2026, el cual establece la restricción de venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio nacional.

Las autoridades han precisado que la sanción no solo recae sobre quienes comercialicen licor, sino también sobre los ciudadanos que sean sorprendidos consumiéndolo en espacios públicos o establecimientos comerciales. Además de la multa económica, la Policía Nacional tiene la facultad de aplicar medidas correctivas adicionales, tales como la disolución de reuniones o el cierre temporal de los locales que no acaten la restricción durante el fin de semana de comicios.

¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá por elecciones 2026?

Con el fin de garantizar la seguridad y el orden público durante las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmaron los horarios oficiales en los que regirá la ley seca en la capital y el resto del país.

Según lo establecido en el Decreto 0188 de 2026, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará el viernes 6 de marzo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 7:00 a. m. Con esto, las autoridades buscan reducir riñas, alteraciones del orden público y posibles hechos de violencia asociados al licor.

Es importante recordar que el incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas severas y el cierre temporal de establecimientos comerciales. La Policía Nacional reforzará los operativos de vigilancia en las 20 localidades de Bogotá para asegurar que la jornada democrática transcurra sin contratiempos.

¿Cuál es la multa para establecimientos que vendan alcohol?

En Colombia, el incumplimiento de las restricciones a la venta de bebidas alcohólicas acarrea severas sanciones económicas y administrativas para los comerciantes. Según lo dispuesto en el Código Nacional de Policía, la comercialización de licor durante periodos de ley seca se considera una infracción directa que activa la imposición de multas y medidas correctivas inmediatas.

La sanción establecida para esta conducta equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2026, dado que el salario diario se fijó en 58.363 pesos, la multa asciende a 1’867.632 pesos.

Además del impacto financiero, las autoridades están facultadas para ejecutar el sellamiento temporal del establecimiento. Esta medida administrativa se aplica con mayor rigor en casos de reincidencia o cuando la venta de alcohol derive en alteraciones al orden público. Estos operativos son habituales durante jornadas electorales o fechas especiales, donde el reporte de aplicación de la norma busca garantizar la seguridad ciudadana.

