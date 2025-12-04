Líderes del gremio de los bares y políticos discutieron los cambios normativos que podrían transformar la rumba en el país durante los próximos años. El panel “3 shots normativos que cambiarán el sector” reunió a Asobares, congresistas y autoridades locales para analizar reformas clave que buscan modernizar la actividad de bares, gastrobares y discotecas, reducir cargas al sector y mejorar la seguridad en las ciudades.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos más relevantes fue la propuesta de modificar la ley seca en épocas electorales. Los asistentes coincidieron en que la medida actual genera pérdidas millonarias y pone en riesgo miles de empleos al obligar el cierre total de establecimientos por todo un fin de semana.

(Vea también: Quiénes son dueños del bar Cleopatra, que funcionaba a dos cuadras de El Campín como sindicato)

¿Cómo sería ley seca en elecciones de 2026?

El proyecto de ley presentado sugiere limitar la restricción únicamente al día de la elección, entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m., además de permitir la segmentación territorial según el orden público y excluir de la prohibición a restaurantes y hoteles registrados. Esto cobra especial importancia ante el calendario electoral del 2026, por lo que el sector pidió celeridad en el trámite.

Lee También

El gremio también planteó avanzar hacia un acuerdo nacional de “Rumba Segura”, un modelo que incentive las buenas prácticas en lugar de castigar a los establecimientos formales. Asobares destacó experiencias exitosas como campañas pedagógicas, zonas seguras y la Bogotá 24 horas, demostrando que los horarios extendidos y escalonados —con cierres progresivos hasta las 5:00 a.m.— reducen riñas, evitan aglomeraciones y fortalecen la seguridad.

Por el contrario, las restricciones actuales concentran la salida de miles de personas en un solo momento, elevando los riesgos y estimulando la informalidad.

(Lea también: Cierran bar que funcionaba bajo falsa fachada en Bogotá y exponen trampa que hacía la dueña)

Finalmente, los congresistas reiteraron su compromiso con herramientas normativas que apoyen la reactivación económica, la formalización y el empleo en la industria nocturna, mientras el concejal Julián Sastoque pidió que el control no se convierta en una penalización horaria desproporcionada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.