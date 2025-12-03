En medio de los movimientos en la economía colombiana, se conoció la construcción de un ambicioso ciudadela en Bogotá, un desarrollo que se construye en el sector Salitre y que transformará más de 61.200 metros cuadrados en un entorno diseñado para integrar vivienda, comercio, zonas verdes y equipamientos urbanos.

La constructora Ospinas dio el anuncio sobre un proyecto que le sigue los pasos a otros más grandes en la capital colombiana como Ciudadela Colsubsidio (130 hectáreas) o Ciudadela Cafam (32 hectáreas).

Cabe aclarar que Ciudad Salitre (250 hectáreas) es un complejo urbano con características diferentes a los formatos antes mencionados, por lo que la novedad se roba las miradas de muchos interesados.

¿Qué es Ciudadela Salitre en Bogotá?

Ciudadela Salitre es un desarrollo en la mencionada zona de Bogotá que incorporará 2.654 viviendas en áreas entre 46 y 148 metros cuadrados, distribuidas entre vivienda NO VIS, viviendas VIS de renovación y viviendas VIP de renovación.

El complejo integrará 7.000 metros cuadrados de comercio que apoyarán la oferta de bienes y servicios para los cerca de 7.000 habitantes proyectados. También incluirá 3.000 metros cuadrados de nuevas vías internas que facilitarán la movilidad dentro del conjunto y su conexión con el sector.

Además, el diseño urbanístico destina el 44 % del área total a zonas verdes, con senderos, espacios de encuentro y áreas abiertas que elevan la calidad del entorno y fortalecen la vida comunitaria.

“El propósito de este nuevo espacio es ofrecer a las familias alternativas de vivienda que se ajusten a sus necesidades, en un entorno donde los servicios, el comercio y las zonas verdes estén al alcance. Queremos que más hogares puedan vivir en lugares que integren calidad urbana y cercanía”, afirmó Luis Eduardo Páez, Vicepresidente de Nuevos Negocios de Ospinas.

La construcción dejará 1.000 empleos directos e indirectos, impulsando la actividad económica y aportando nuevas oportunidades laborales durante las distintas etapas del proyecto.

Parece pertinente aclarar que todavía no se divulga la zona específica en la que se lleva a cabo el proyecto en uno de los sectores que se ha catapultado como uno de los más pretendidos en la capital colombiana.

De igual manera, todavía no se conoce la fecha exacta en la que empiecen las obras de este complejo urbano en Bogotá, que promete ser el más grande en el Salitre. Pulzo consultó los mencionados detalles (aún no resueltos), a la espera de ofrecer más datos sobre esta ambiciosa construcción.

¿Quién es dueño de constructora Ospinas?

La Constructora Ospinas es una de las empresas más destacadas en el sector de la construcción en Colombia, especializada en desarrollos inmobiliarios y proyectos de infraestructura. Sin embargo, no es una empresa que tenga un solo dueño visible públicamente, sino que pertenece a un grupo empresarial familiar con un modelo corporativo.

Ospinas fue fundada en 1972 por el ingeniero Guillermo Ospinas, quien desempeñó un papel clave en la creación de esta firma de gran prestigio. Aunque actualmente el liderazgo de la compañía ha sido asumido por otras generaciones, el grupo sigue siendo controlado en su mayoría por la familia Ospinas, bajo una estructura familiar y de propiedad compartida.

La empresa ha aportado 147 desarrollos de vivienda en el país y obras emblemáticas como Parque Central Bavaria, El Park Way, Teusaquillo, entre otros destacados en la capital colombiana.

Guillermo Ospinas, el fundador de la constructora, es reconocido como el líder original, pero a lo largo de los años, la empresa ha ido evolucionando con la participación de otros miembros de la familia en la dirección. A pesar de que la compañía ha crecido considerablemente, se mantiene en manos de los Ospinas, con un enfoque en proyectos de gran escala, tanto residenciales como comerciales.

Hoy en día, el grupo Ospinas sigue siendo una de las constructoras más relevantes del país, con una amplia cartera de proyectos tanto en Bogotá como en otras ciudades importantes. La empresa tiene una sólida reputación por sus estándares de calidad, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.

