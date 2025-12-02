La intervención vial y comunitaria que ejecuta la Gobernación de Bolívar en Cartagena avanza hacia una cifra inédita: más de $80 mil millones destinados a pavimentación, recuperación de espacios públicos y obras comunitarias en barrios y corregimientos. La administración departamental afirma que se trata de la inversión más alta que haya orientado hacia infraestructura urbana en la historia reciente de la ciudad.

Movilidad y tejido social, los dos frentes

La estrategia se despliega en dos rutas paralelas. Por un lado, el programa COMPI, diseñado para trabajar con juntas de acción comunal y líderes barriales, concentra pequeñas y medianas obras definidas a partir de conversaciones con la ciudadanía. Al mismo tiempo, la Secretaría de Infraestructura ejecuta proyectos de mayor escala, enfocados en movilidad y adecuación vial para barrios que han esperado pavimentación durante décadas.

El gobernador Yamil Arana Padauí sostuvo que ambos frentes responden a un modelo de gestión “cercano y centrado en las personas”, en el que las comunidades participan desde la priorización hasta la entrega de las obras.

COMPI: los barrios que ya cambiaron y los que vienen

Durante 2024, COMPI completó 11 obras con una inversión superior a $1.800 millones. Las intervenciones incluyeron la pavimentación de 787 metros lineales, el mejoramiento de casi 8.000 m² de espacios comunitarios y la entrega de nuevas calles, parques y casas comunales en barrios como Villas de Aranjuez, Rosedal, La Quinta y Ciudadela India Catalina.

En 2025, el programa avanza con nueve obras, de las cuales cinco ya están terminadas. Las ejecuciones actuales suman más de 1.400 metros de vías mejoradas y nuevos equipamientos en sectores como María Cano, Omaira Sánchez, 9 de Abril y 1 de Noviembre.

La proyección para 2026 plantea un aumento del alcance: 13 nuevas obras y una inversión que superaría los $3.600 millones, con intervenciones tanto en Cartagena como en los corregimientos de Pasacaballos, Bocachica, Tierra Bomba, Barú, La Boquilla e Isla Fuerte.

Renovación urbana en Cartagena / Cortesía

En paralelo, la Secretaría de Infraestructura ejecuta un plan de pavimentación que contempla 47 tramos distribuidos en más de veinte barrios, entre ellos Bruselas, Siete de Agosto, San Francisco, Nueva Pasadena, La Boquilla, Blas de Lezo, San José de los Campanos y Nelson Mandela.

El paquete incluye rehabilitación de carpeta asfáltica, perfilería, drenajes y señalización. La inversión total asciende a $62.980 millones.

Las obras avanzan con desafíos significativos. La Gobernación reconoce la necesidad de resolver trámites de gestión predial en sectores sin títulos formalizados, así como la coordinación permanente con Aguas de Cartagena y Afinia para renovar redes antes de intervenir las vías. También identificó escenarios comunitarios que requieren adecuaciones adicionales no previstas en los diseños iniciales.

La administración departamental insiste en que la transformación no se reduce a la ejecución física. Su enfoque, asegura, es “dignificar la vida de las comunidades” mediante infraestructura que aporte movilidad, seguridad y cohesión social. Tanto COMPI como la Secretaría de Infraestructura continuarán con cronogramas paralelos en 2025 y 2026, con la meta de ampliar la cobertura en barrios y corregimientos.

